ПАРЄ може відрядити до України додаткову місію для розслідування ультраправого екстремізму, - ЗМІ

Парламентська Асамблея Ради Європи після повернення до роботи у звичному режимі по закінченню пандемії COVID-19 може направити в Україну додаткову місію для розслідування ультраправого екстремізму. Про це заявив депутат австрійського парламенту від Соціал-демократичної партії, член ПАРЄ професор Штефан Шеннах, інформує портал 112.ua.

На його думку, з приводу хвилі нападів націонал-радикалів на мирних громадян, що прокотилася Україною, необхідно зробити спеціальну доповідь.

"Думаю, коли ми повернемося до постійної роботи, ми направимо додаткову місію в Україну спеціально для розслідування цього ультраправого екстремізму. Я зробив відповідну позицію до моніторингового комітету і в бюро (Ради Європи). Думаю вже час зробити з цього приводу спеціальну доповідь", - наголосив член ПАРЄ.

Нагадаємо, 23 травня націонал-радикали здійснили напад на офіс "Опозиційної платформи - За життя".

25 червня в Харкові двоє невідомих напали на координатора місцевого осередку "Партії Шарія" Микиту Роженко. Його били битами по голові. Обличчя перетворили в криваве місиво.

Пізніше вперше в історії України проти політичних опонентів задіяли бойову гранату. Її у відкрите вікно Полтавського офісу партії "Опозиційна платформа - За життя" кинув невідомий чоловік в масці.