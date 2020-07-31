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31 липня 2020, пʼятниця, 12:11 9
Зовнішня політика 2020-07-31T13:30:02+03:00
Українські Новини
ПАРЄ може відрядити до України додаткову місію для розслідування ультраправого екстремізму, - ЗМІ

ПАРЄ може відрядити до України додаткову місію для розслідування ультраправого екстремізму, - ЗМІ

Ірина Дорофейчук
Парламентська асамблея Ради Європи, Опозиційна платформа - За життя, ПАРЄ, Роженко, Екстремізм
ПАРЄ. Фото: прес-служба Ради Європи
ПАРЄ. Фото: прес-служба Ради Європи

Парламентська Асамблея Ради Європи після повернення до роботи у звичному режимі по закінченню пандемії COVID-19 може направити в Україну додаткову місію для розслідування ультраправого екстремізму. Про це заявив депутат австрійського парламенту від Соціал-демократичної партії, член ПАРЄ професор Штефан Шеннах, інформує портал 112.ua.

На його думку, з приводу хвилі нападів націонал-радикалів на мирних громадян, що прокотилася Україною, необхідно зробити спеціальну доповідь.

"Думаю, коли ми повернемося до постійної роботи, ми направимо додаткову місію в Україну спеціально для розслідування цього ультраправого екстремізму. Я зробив відповідну позицію до моніторингового комітету і в бюро (Ради Європи). Думаю вже час зробити з цього приводу спеціальну доповідь", - наголосив член ПАРЄ.

Нагадаємо, 23 травня націонал-радикали здійснили напад на офіс "Опозиційної платформи - За життя".

25 червня в Харкові двоє невідомих напали на координатора місцевого осередку "Партії Шарія" Микиту Роженко. Його били битами по голові. Обличчя перетворили в криваве місиво.

Пізніше вперше в історії України проти політичних опонентів задіяли бойову гранату. Її у відкрите вікно Полтавського офісу партії "Опозиційна платформа - За життя" кинув невідомий чоловік в масці.

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