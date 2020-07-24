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24 июля 2020, пятница, 11:11 52
Финансы 2020-07-24T11:17:07+03:00
Українські Новини
Вторую неделю подряд доллар в обменниках продолжает стремительный рост

Вторую неделю подряд доллар в обменниках продолжает стремительный рост

Катерина Цапро
Курс валют, курс доллара, Курс евро
Курс доллара стремительно растет
Курс доллара стремительно растет

С 17 по 24 июля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 50,38 коп. до 27,9793 UAH/USD, курс покупки повысился на 49,27 коп. до 27,6753 UAH/USD вторую неделю подряд.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро повысился на 104,54 коп. до 31,7473 UAH/EUR, курс продажи повысился на 108,58 коп. до 32,3709 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 10 по 17 июля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 39,78 коп. до 27,4755 UAH/USD, курс покупки повысился на 36,17 коп. до 27,1826 UAH/USD после небольшого падения на прошлой неделе.

Курсы наличной иностранной валюты:

 

Доллар США

Евро

Российский рубль (10)

 

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Средний курс на 24 июля

27,6753

27,9793

31,7473

32,3709

3,4100

3,9500

По сравнению с 17 июля

0,4927

0,5038

1,0454

1,0858

0,0700

0,0400

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.

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