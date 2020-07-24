Вторую неделю подряд доллар в обменниках продолжает стремительный рост

С 17 по 24 июля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 50,38 коп. до 27,9793 UAH/USD, курс покупки повысился на 49,27 коп. до 27,6753 UAH/USD вторую неделю подряд.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро повысился на 104,54 коп. до 31,7473 UAH/EUR, курс продажи повысился на 108,58 коп. до 32,3709 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 10 по 17 июля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 39,78 коп. до 27,4755 UAH/USD, курс покупки повысился на 36,17 коп. до 27,1826 UAH/USD после небольшого падения на прошлой неделе.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро Российский рубль (10) Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний курс на 24 июля 27,6753 27,9793 31,7473 32,3709 3,4100 3,9500 По сравнению с 17 июля 0,4927 0,5038 1,0454 1,0858 0,0700 0,0400

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.