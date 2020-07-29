В двух областях Украины обнаружили масштабную вырубку лесов

Работники гослесхозов Житомирской и Ивано-Франковской областей проводили масштабную вырубку лесов, которая ранее привела к масштабным затоплениям на западе Украины. Об этом в среду, 29 июля, сообщила СБУ. В Житомирской области работники СБУ совместно со следователями ГБР разоблачили незаконные вырубки при санации лесов. Незаконный бизнес наладил директор одного из гослесхозов. В состав организованной им преступной группы входили должностные лица государственной лесной охраны, специализированного лесозащитного предприятия и коммерсанты. В течение трех лет под их руководством проводились незаконные рубки леса и вносили недостоверные сведения в служебную документацию. Только за август-сентябрь 2019 было вырублено свыше 300 деревьев различных пород стоимостью почти 2,5 млн грн. В рамках расследования о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 246, 358, 365, 366 УК сообщено 15 фигурантам. Также оперативники СБУ разоблачили должностных лиц ряда гослесхозов в Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Они покрывали вырубку в том числе вековых дубов. Ущерб от их действий превышает 11,5 млн грн. По результатам обысков и полученных доказательств сообщено о подозрении шести работникам гослесхозов о совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364 и ч.1 ст. 367 УК. Как сообщали Українськi Новини, Рада запретила сплошную вырубку лесов на склонах карпатских гор. В июле Президент Владимир Зеленский подписал указы о противодействии контрабанде на таможне, незаконной вырубке лесов и улучшении доступа к мобильному интернету.