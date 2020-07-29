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29 липня 2020, середа, 13:59 12
Спорт 2020-07-29T14:15:01+03:00
Українські Новини
Суркіс привітав Луческу з 75 -річчям і похвалив за "призову вітрину" "Шахтаря"

Суркіс привітав Луческу з 75 -річчям і похвалив за "призову вітрину" "Шахтаря"

Павло Твердохліб
Спорт, Футбол, Динамо, Луческу, Суркіс
Ігор Суркіс і Мірча Луческу. Фото: fcdynamo.kiev.ua
Ігор Суркіс і Мірча Луческу. Фото: fcdynamo.kiev.ua

29 липня виповнилося 75 років головному тренеру київського "Динамо" Мірчі Луческу. Від імені його нового клубу ювіляра привітали президент "Динамо" Ігор Суркіс та капітан команди Сергій Сидорчук, зазначає офіційний портал столичного клубу.

"Сердечно вітаючи Вас із ювілеєм, віддаємо належне Майстру футбольної справи, який зарекомендував себе як один із найяскравіших тренерів сучасності.", - зазначено у вітальному посланні.

Президент і капітан команди особливо підкреслили, що ювіляр є прихильником видовищної, іскрометної гри.

"Ви левову частку своєї кар'єри провели в Україні, збагативши наш футбол неповторним колоритом, сприяючи його розвитку і зміцненню міжнародного авторитету. Призова вітрина донецького "Шахтаря" - найкраще тому підтвердження.", - наголошується у зверненні до Луческу.

"Сподіваємося, що Ваші досвід і майстерність, життєва і футбольна мудрість так само успішно знайдуть можливості для плідної реалізації і в київському "Динамо", сприяючи поверненню клубу його заслуженого статусу.

Натхнення Вам, дорогий ювіляре, взаєморозуміння всередині колективу, гостроти думки і творчого польоту, прихильності Фортуни. А в житті – миру та гармонії, особистого і сімейного щастя, благополуччя, здоров'я, удачі та Божої благодаті!", - резюмується в тексті святкового послання, підписаного Ігорем Суркісом і Сергієм Сидорчуком.

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