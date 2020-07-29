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29 июля 2020, среда, 13:29 534
Экономика 2020-07-29T13:31:40+03:00
Українські Новини
За пол года "Укрпочта" сократила прибыль в 11 раз

За пол года "Укрпочта" сократила прибыль в 11 раз

Григорий Яковенко
Прибыль, Укрпочта, Игорь Смелянский
Почта укрпочта Фото: prompolit.info
Почта укрпочта Фото: prompolit.info

В январе-июне 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года акционерное общество "Укрпочта" сократило чистую прибыль в 11 раз, или на 432,3 млн гривен до 42,7 млн гривен.

Об этом написал генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"42,7 млн гривен - прибыль "Укрпочты" за первое полугодие 2020 года", - написал он.

Также Смелянский добавил, что он позитивно оценивает результаты работы "Укрпочты" во втором квартале 2020 года.

Как сообщали Українськi Новини, директор "Укрпочты" получает зарплату в два раза больше, чем президент США.

Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть против Игоря Смелянского дело о возможном злоупотреблении и получении неправомерной выгоды.

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