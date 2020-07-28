Суркис сделал правильный выбор, — Светлана Лобановская о назначении Луческу

Обсуждая персону Мирчи Луческу, который стал главным тренером киевского "Динамо", следует, прежде всего, обращать внимание на его профессионализм, опыт, достижения. Об этом заявила Светлана Лобановская, дочь знаменитого тренера Валерия Лобановского, пишет "Футбольный клуб".

"Футбол достаточно прагматичен, – говорит Светлана Валерьевна. – Папа постоянно акцентировал внимание на этом. Поэтому, на мой взгляд, обсуждая персону Мирчи Луческу, следует, отбросив эмоции, прежде всего, обращать внимание на его профессионализм, опыт, достижения. С этих позиций выбор динамовских руководителей абсолютно оправдан. Хотя, конечно, гарантию того, что сотрудничество румынского тренера с киевлянами будет успешным, не может дать никто. Всех рассудит время. И – результаты выступления команды".



Она считает странной позицию донецкого "Шахтера" в этой ситуации.



"Такое впечатление, что "Шахтер" унижен и оскорблен решением Мирчи принять "Динамо". Еще совсем недавно переход Мораэса из киевского клуба в донецкий представлялся в совершенно противоположном свете. А тут прямо шквал негатива в адрес человека, который, собственно, и вывел "Шахтер" на его нынешние высоты", - сказала Светлана.



По мнению Лобановской, Суркис сделал правильный выбор.

"Знаете, а ведь именно эта позиция донецкой стороны, кажется, подтверждает, что Игорь Суркис сделал правильный выбор! По крайней мере, "Шахтер", судя по всему, уже не чувствует себя столь комфортно, как раньше. И в этом плане намеченный на 25 августа матч с "Динамо" за Суперкубок видится в высшей степени любопытным. Думаю, это будет хорошее начало новой истории киевского клуба", - резюмировала она.



Как сообщали Українські Новини, "Динамо" опровергло отставку Луческу и опубликовало его переписку с Суркисом.