Украинка пыталась вывезти в Италии двоих детей по поддельным документам

В пункте пропуска Тиса на границе с Венгрией пограничники выявили женщину, которая пыталась по фальшивым документам вывезти за границу двух малолетних детей. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщает пресс-служба МВД.

Во время паспортного контроля пассажиров микроавтобуса, следовавшего в Италию, у военных возникли сомнения относительно законности выдачи одного из документов.

"На проверке вместе с паспортами 44-летняя черновчанка предъявила заявление от отца о согласии на вывоз двух восьмилетних мальчиков за границу, якобы выданную Генеральным консульством Украины в Милане. Во время углубленной проверки документа пограничники установили, что заявление поддельное", - говорится в сообщении.

После завершения процессуальных мер в отношении несовершеннолетних было вынесено решение об отказе в пропуске.

По данному факту военнослужащие направили в Нацполицию сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного статьей о подделке документов (ст. 358 УК).

Дети вместе с сопровождающим лицом вернулись на территорию Украины.

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