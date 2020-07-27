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27 июля 2020, понедельник, 14:21 137
Силовые структуры 2020-07-27T14:30:02+03:00
Українські Новини
Украинка пыталась вывезти в Италии двоих детей по поддельным документам

Украинка пыталась вывезти в Италии двоих детей по поддельным документам

Ольга Фандорина
Дети, Госпогранслужба, Похищение детей, Незаконный вывоз, Вывоз детей
Дети. Фото: pixabay
Дети. Фото: pixabay

В пункте пропуска Тиса на границе с Венгрией пограничники выявили женщину, которая пыталась по фальшивым документам вывезти за границу двух малолетних детей. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщает пресс-служба МВД.

Во время паспортного контроля пассажиров микроавтобуса, следовавшего в Италию, у военных возникли сомнения относительно законности выдачи одного из документов.

"На проверке вместе с паспортами 44-летняя черновчанка предъявила заявление от отца о согласии на вывоз двух восьмилетних мальчиков за границу, якобы выданную Генеральным консульством Украины в Милане. Во время углубленной проверки документа пограничники установили, что заявление поддельное", - говорится в сообщении.

После завершения процессуальных мер в отношении несовершеннолетних было вынесено решение об отказе в пропуске.

По данному факту военнослужащие направили в Нацполицию сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного статьей о подделке документов (ст. 358 УК).

Дети вместе с сопровождающим лицом вернулись на территорию Украины.

Как сообщали Українськi Новини, под Киевом "волонтер" похитила 3-месячного ребенка, объявляли план-перехват.

Ранее из детского сада на Оболони в Киеве украли двухмесячного ребенка.

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