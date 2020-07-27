Українка намагалася вивезти до Італії двох дітей за підробленими документами

У той час, як у Києві закрили клініку, яка продавала новонароджених дітей за кордон, у пункті пропуску Тиса на кордоні з Угорщиною прикордонники виявили жінку, яка намагалася за фальшивими документами вивезти за кордон двох малолітніх дітей. Про це в понеділок, 27 липня, повідомляє пресслужба МВС.

Під час паспортного контролю пасажирів мікроавтобуса, що прямував до Італії, у військових виникли сумніви щодо законності видачі одного з документів.

"На перевірку разом з паспортами 44-річна чернівчанка подала заяву від батька про згоду на вивезення двох восьмирічних хлопчиків за кордон, нібито видану Генеральним консульством України в Мілані. Під час поглибленої перевірки документа прикордонники встановили, що заява підроблена", - йдеться в повідомленні.

Після завершення процесуальних заходів щодо неповнолітніх було винесено рішення про відмову в пропуску.

За даним фактом військовослужбовці направили в Нацполіцію повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого статтею про підробку документів (ст. 358 КК).

Діти разом із особою, яка їх супроводжувала, повернулися на територію України.

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