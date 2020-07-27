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27 липня 2020, понеділок, 14:21 10
Силові структури 2020-07-27T16:15:02+03:00
Українські Новини
Українка намагалася вивезти до Італії двох дітей за підробленими документами

Українка намагалася вивезти до Італії двох дітей за підробленими документами

Ольга Фандорина
Перевірки документів на кордоні, Діти, фальшиві документи, постраждалі діти
Діти. Фото: pixabay
Діти. Фото: pixabay

У той час, як у Києві закрили клініку, яка продавала новонароджених дітей за кордон, у пункті пропуску Тиса на кордоні з Угорщиною прикордонники виявили жінку, яка намагалася за фальшивими документами вивезти за кордон двох малолітніх дітей. Про це в понеділок, 27 липня, повідомляє пресслужба МВС.

Під час паспортного контролю пасажирів мікроавтобуса, що прямував до Італії, у військових виникли сумніви щодо законності видачі одного з документів.

"На перевірку разом з паспортами 44-річна чернівчанка подала заяву від батька про згоду на вивезення двох восьмирічних хлопчиків за кордон, нібито видану Генеральним консульством України в Мілані. Під час поглибленої перевірки документа прикордонники встановили, що заява підроблена", - йдеться в повідомленні.

Після завершення процесуальних заходів щодо неповнолітніх було винесено рішення про відмову в пропуску.

За даним фактом військовослужбовці направили в Нацполіцію повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого статтею про підробку документів (ст. 358 КК).

Діти разом із особою, яка їх супроводжувала, повернулися на територію України.

Як повідомляли Українські Новини, під Києвом "волонтер" викрала 3-місячну дитину,  поліціянти оголошували план-перехоплення.

Раніше з дитячого садочку на Оболоні в Києві вкрали двомісячну дитину.

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