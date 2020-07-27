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  • Во Франции завершили формирование правительства и назначили нового ответственного за Украину
27 июля 2020, понедельник, 10:59 258
Европа 2020-07-27T11:15:01+03:00
Українські Новини
Во Франции завершили формирование правительства и назначили нового ответственного за Украину

Во Франции завершили формирование правительства и назначили нового ответственного за Украину

Елизавета Кесельман
Франция, Эммануэль Макрон, Клеман Бон, Состав правительства
Госсекретарем МИД Франции по вопросам Европы стал Клеман Бон. Фото: francetvinfo.fr
Госсекретарем МИД Франции по вопросам Европы стал Клеман Бон. Фото: francetvinfo.fr

Во Франции, где снова ужесточили карантин, закончили формирование нового состава парламента, и назначили нового ответственного за Украину. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на France Info.

Как отмечается, 26 июля президент Эммануэль Макрон назначил 12 новых госсекретарей.  

Для Украины интересен госсекретарь МИД Франции по вопросам Европы: на этом посту вместо Амели де Моншален теперь работает 37-летний Клеман Бон.

Эта должность предусматривает большое влияние на формирование европейской политики президента, от переговоров по Brexit до реформы еврозоны. В частности, госсекретарь ответственен и за политику в отношении Украины.

Бон никогда не занимал государственные должности, но уже работал во власти в бытность советником по бюджету бывшего премьер-министра социалистов Жана-Марка Эро, прежде чем присоединиться к команде Эммануэла Макрона в Министерстве экономики.

Как сообщали Українські Новини, ранее канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон разработали совместную инициативу по выходу Европейского Союза из коронакризиса.

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