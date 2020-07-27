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  • При Зеленском украинские паспорта стали выдавать намного реже: кто получил гражданство
27 июля 2020, понедельник, 08:35 1501
Политика 2020-07-27T11:15:02+03:00
Українські Новини
При Зеленском украинские паспорта стали выдавать намного реже: кто получил гражданство

При Зеленском украинские паспорта стали выдавать намного реже: кто получил гражданство

Ольга Фандорина
Гражданство, Паспорт, Украинское гражданство, Паспорт Украины, Предоставление гражданства
Паспорт Украины. Фото: Vgorode
Паспорт Украины. Фото: Vgorode

Пока россияне чаще других просили Порошенко и Зеленского о гражданстве, президент Владимир Зеленский предоставил украинское гражданство 251 иностранцу в первом полугодии текущего года.

Об этом говорится в ответе Государственной миграционной службы на запрос Українських Новин.

"В период с 1 января 2020 года до 30 июня 2020 года указами Президента Украины в гражданство Украины принято 251 лицо", - сказано в нем.

Больше всего принятых в украинское гражданство лиц были гражданами России – 53, Армении и Сирии – по 27, Ирака – 22.

В нынешнем году гражданами Украины стали также 16 лиц из Афганистана, 14 – из Ливана, по 10 – из Ирана и без гражданства, 7 – из Беларуси, по 6 – из Азербайджана и Иордании, по 5 – из Узбекистана, Грузии, Йемена, Египта и Нигерии.

Также в украинское гражданство были приняты 3 человека из Молдовы, по 2 – из Туркменистана, Бангладеш, Туниса, Судана, Ливии и Марокко, по 1 - из Канады, Италии, Литвы, Таджикистана, Пакистана, Индии, Турции, Алжира, Того, Камеруна, Кот-д'Ивуара, Гамбии и Сомали.

В 2019 году с начала президентства Зеленский принял в гражданство Украины 438 лиц, среди которых было больше всего россиян – 84.

Таким образом, всего за год и месяц пребывания в должности главы государства Зеленский предоставил украинское гражданство 689 иностранцам.

Эти данные не включают приобретение гражданства по рождению, по территориальному происхождению, в связи с пребыванием в украинском гражданстве одного из родителей, вследствие усыновления, установления опеки или по международным договорам, на основании решений судов.

Бывший Президент Петр Порошенко за 5 месяцев 2019 года принял в гражданство Украины 652 иностранца, в 2018 - 988, в 2017 - 969, а в 2016 – 809.

Как сообщали Українські Новини, 24 июля Россия упростила получение гражданства для украинцев, постоянно проживающих на ее территории.

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