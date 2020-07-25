Видно революция не пошла им впрок: дуэт "Кролики" спел о Евромайдане

Комик-дуэт "Кролики" в эфире украинского телеканала спели песню, в которой назвали Украину Островом невезения и зявили, что жителям "острова" нужно "отменить майданы и революции. Соответствуюшее видео опубликовал канал "112.ua.

Владимир Данилец и Владимир Моисеенко в своей песне описали Остров невезения в Европе, который "весь покрытый флагами", где у жителей "не идут дела, что бы они не делали".

''Что они ни делают, не идут дела, Видно в революцию их мама родила. Видно на Майдане их мама родила. Что они ни делают, не идут дела'', — звучит одна из строчек.

В своей песне дуэт рассказывает, что жители поделили Остров на Запад и Восток.

''Поделили остров на Запад и Восток, Поделили остров вдоль и поперёк. Видно революция не пошла им впрок'', — поют Данилец и Моисеенко.

В песне "Кроликов" у Острова "вожди грызутся уже много лет и никак не выберут, кто из них главней", однако у людей на нем "нет поводыря", а люди "не бездельники". А все, что нужно для того, чтобы "жить", — "отменить революции и Майданы".

''Вроде не бездельники и могли бы жить, Им бы революции взять и отменить. Им бы майданы взять и отменить'', — поется в последнем куплете.

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