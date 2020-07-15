У ведущей ТСН Марички Падалко в прямом эфире выпал зуб: она подхватила его и продолжила работать

Ведущая ТСН на канале "1+1" Маричка Падалко попала в курьезную ситуацию - во время прямого эфира у нее выпал передний зуб. Однако телеведущая не растерялась, спрятала винир и продолжила свою работу.

Видео момента на своей странице в Instagram опубликовала пользователь под ником Ekulka. "Только что, в прямом эфире выпал передний зуб у ведущей. Но, молодец, что не растерялась. Я б разревелась", - написала блогер.

На ролике заметно, как у Марички Падалко выпадает передний зуб или коронка, она подхватывает его рукой, извиняется и продолжает вести программу.

Пользователи сети восхищаются выдержкой и профессионализмом Марички Падалко.

Комментарии стали появляться и под последним постом ведущей в Instagram. Фолловеры Падалко, которые посмотрели утренний эфир, пишут, что ведущая стала для многих героиней.

А вот ранее румынская телеведущая неожиданно разделась в прямом эфире.

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