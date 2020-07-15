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  • У ведущей ТСН Марички Падалко в прямом эфире выпал зуб: она подхватила его и продолжила работать
15 июля 2020, среда, 16:33 4619
Lifestyle 2020-07-15T16:33:16+03:00
Українські Новини
У ведущей ТСН Марички Падалко в прямом эфире выпал зуб: она подхватила его и продолжила работать

У ведущей ТСН Марички Падалко в прямом эфире выпал зуб: она подхватила его и продолжила работать

Ольга Фандорина
Зубы, Ведущая, Конфуз, ТСН, Маричка Падалко, Конфуз в прямом эфире

Ведущая ТСН на канале "1+1" Маричка Падалко попала в курьезную ситуацию - во время прямого эфира у нее выпал передний зуб. Однако телеведущая не растерялась, спрятала винир и продолжила свою работу.

Видео момента на своей странице в Instagram опубликовала пользователь под ником Ekulka. "Только что, в прямом эфире выпал передний зуб у ведущей. Но, молодец, что не растерялась. Я б разревелась", - написала блогер.

На ролике заметно, как у Марички Падалко выпадает передний зуб или коронка, она подхватывает его рукой, извиняется и продолжает вести программу.

 
 
 
 
 
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Только что , в прямом эфире выпал передний зуб у Ведущей🦷😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳Но, молодец, что не растерялась 🙌🏻 Я б разревелась🙈

Публикация от 𝓔𝓴𝓾𝓵𝔂𝓪🐾 (@ekulka)

Пользователи сети восхищаются выдержкой и профессионализмом Марички Падалко.

Комментарии стали появляться и под последним постом ведущей в Instagram. Фолловеры Падалко, которые посмотрели утренний эфир, пишут, что ведущая стала для многих героиней.

А вот ранее румынская телеведущая неожиданно разделась в прямом эфире.

А еще раньше BBC случайно показали женскую грудь во время прямого эфира.

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