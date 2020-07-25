Избегать плохих мыслей и следить за питанием. Лунный гороскоп на сегодня

В то время, как сегодня Раки, Девы и Весы столкнутся с неприятностями в делах, в субботу начался шестой лунный день и растущая Луна в знаке Весы. В этот день астрологи советуют проводить очистительные практики избегать плохих и грустных мыслей. В этот период стоит систематизировать поступающую информацию, отсекачь ненужное и акцентировать внимание только на полезном. Подробнее о том, что можно и нельзя делать в субботу, 25 июля, расскажут Українські Новини.

В этот день нужно проявлять рассудительность и обдумывать каждый свой шаг. Это поможет избежать множества проблем.

При выборе ожеды и макияжа сосредоточьтесь на сочетании синего, розового и серого цветов. Также в этот день благоприятно пройдут косметические и косметологические процедуры.

В этот день важно не голодать и не переедать, также из рациона стоит исключить острое, соленое, горячее и холодное. Иначе могут возникнуть проблемы с пищеварением.

Занимаясь спортом, следует уделить внимание упражнениям для укрепления мышц спины.

Как сообщали Українські Новини, в небе над Рубежным поймали яркую комету Neowise.

Также 23 июля Китай впервые отправил миссию на Марс.