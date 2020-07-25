подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Lifestyle
  • Избегать плохих мыслей и следить за питанием. Лунный гороскоп на сегодня
25 июля 2020, суббота, 10:30 58
Lifestyle 2020-07-25T10:45:01+03:00
Українські Новини
Избегать плохих мыслей и следить за питанием. Лунный гороскоп на сегодня

Избегать плохих мыслей и следить за питанием. Лунный гороскоп на сегодня

Елена Новикова
Луна, Гороскоп, Лунный календарь, советы астрологов, гороскоп на сегодня, гороскоп на субботу, Лунный гороскоп, Растущая луна
Лунный гороскоп на 25 июля 2020. Фото: pixabay
Лунный гороскоп на 25 июля 2020. Фото: pixabay

В то время, как сегодня Раки, Девы и Весы столкнутся с неприятностями в делах, в субботу начался шестой лунный день и растущая Луна в знаке Весы. В этот день астрологи советуют проводить очистительные практики избегать плохих и грустных мыслей. В этот период стоит систематизировать поступающую информацию, отсекачь ненужное и акцентировать внимание только на полезном. Подробнее о том, что можно и нельзя делать в субботу, 25 июля, расскажут Українські Новини.

В этот день нужно проявлять рассудительность и обдумывать каждый свой шаг. Это поможет избежать множества проблем.

При выборе ожеды и макияжа сосредоточьтесь на сочетании синего, розового и серого цветов. Также в этот день благоприятно пройдут косметические и косметологические процедуры.

В этот день важно не голодать и не переедать, также из рациона стоит исключить острое, соленое, горячее и холодное. Иначе могут возникнуть проблемы с пищеварением.

Занимаясь спортом, следует уделить внимание упражнениям для укрепления мышц спины.

Как сообщали Українські Новини, в небе над Рубежным поймали яркую комету Neowise.

Также 23 июля Китай впервые отправил миссию на Марс.

Больше новостей о: Луна Гороскоп Лунный календарь советы астрологов гороскоп на сегодня гороскоп на субботу Лунный гороскоп Растущая луна

Найти ошибки в прошлом и не поддаваться легкомысли...
Не перегружать нервную систему и позаботиться о зд...
Три знака зодиака успешно решат любые проблемы сег...
Три знака зодиака справятся с любыми трудностями с...
В Украине новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом. За сутки 1 106 случаев
Ограничения продлили. Что разрешено и запрещено в "цветных" карантинных зонах
Новости
Ограничения продлили. Что разрешено и запрещено в "цветных" карантинных зонах 11:00 Инфографика
В Украине новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом. За сутки 1 106 случаев 10:57
Здание КГГА подсветили сине-желтыми цветами в честь 30 годовщины поднятия украинского флага. Фото: КГГА
Здание КГГА в честь тридцатой годовщины поднятия украинского национального флага подсветили сине-желтыми цветами. Как это было 10:35
Непогода в Киеве. Фото: Валерия Назаренко
В субботу Киев заливает дождями c самого утра 10:05
В "Киевгорстрое" предупреждают, что бесконтрольный сбор данных риелторами может обернуться мошенничеством 10:00
больше новостей
Стоит ли покупать доллары. Аналитики дали прогноз относительно курса гривны до конца года 06:00
Доллар приблизился к отметке в 28 гривен: официальный курс валют на три дня 05:00
Жвания готов дать показания против Порошенко в обмен на безопасность 07:30
На западе Украины возобновляют курсирование еще 46 пригородных поездов. Список направлений 14:46
ВНО по истории не сдали больше абитуриентов, чем по украинскому языку 17:25
больше новостей
Жвания готов дать показания против Порошенко в обмен на безопасность 07:30
Мендель в июне заработала в 1,5 раза больше, чем Зеленский 07:45 Документ
Полиция усиливает контроль на дорогах из-за высокой смертности: карта самых опасных участков Украины 20:37
Парусная регата. Фото: Водник
Участники детской регаты направили все призовые на лечение мамы своих одноклубниц 06:33 Фото
Стоит ли покупать доллары. Аналитики дали прогноз относительно курса гривны до конца года 06:00
больше новостей
Повышение уровня воды в реках и чрезвычайный уровень пожарной опасности. Гидрометцентр предупредил об ухудшении погоды
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok