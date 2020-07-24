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24 июля 2020, пятница, 23:54 124
Политика 2020-07-25T00:30:01+03:00
Українські Новини
Президенты Украины и Египта обговорили сотрудничество в космической отрасли

Президенты Украины и Египта обговорили сотрудничество в космической отрасли

Кира Молчанова
Экономика, Космос, Египет, Карантин, Коронавирус, Абдель Фаттах ас-Сиси, космическая сфера, Владимир Зеленский, Космическая отрасль
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси обсудили меры по минимизации последствий пандемии коронавируса для экономик обеих стран.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента Украины, передают Українськi Новини.

Согласно ему, в пятницу Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Египта Абделем Фаттаха Ас-Сиси.

Зеленский поздравил Ас-Сиси с национальным праздником Египта - Днем революции.

"Стороны обменялись мнениями относительно эпидемической ситуации в Украине и Египте, а также обсудили меры по минимизации последствий пандемии для экономик обеих стран", - говорится в сообщении.

В контексте вопроса возобновления Египтом туристической деятельности Зеленский отметил необходимость соблюдения санитарных требований в местах отдыха украинских туристов и всесторонней защиты их прав, включая бесплатное предоставление медицинской помощи в случае необходимости.

Лидеры государств высоко оценили состояние и перспективы торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Египтом, а также обсудили дальнейшие шаги по развитию взаимовыгодного сотрудничества на ключевых направлениях.

Зеленский выразил заинтересованность в усилении торгово-экономического сотрудничества с Египтом.

Отдельно лидеры стран обсудили усиление сотрудничества в космической отрасли.

Зеленский также еще раз пригласил Президента Египта посетить с визитом Украину после стабилизации ситуации с коронавирусом.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Зеленский и Президент Швейцарии Симонетта Соммаруга ознакомились с объектом проекта "Большое строительство" в Луганской области.

Печерский районный суд Киева принял решение о закрытии дела против президента Украины Владимира Зеленского, которое открыли о несвоевременном сообщении об изменениях в имущественном состоянии.

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