Президенты Украины и Египта обговорили сотрудничество в космической отрасли

Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси обсудили меры по минимизации последствий пандемии коронавируса для экономик обеих стран. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента Украины, передают Українськi Новини. Согласно ему, в пятницу Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Египта Абделем Фаттаха Ас-Сиси. Зеленский поздравил Ас-Сиси с национальным праздником Египта - Днем революции. "Стороны обменялись мнениями относительно эпидемической ситуации в Украине и Египте, а также обсудили меры по минимизации последствий пандемии для экономик обеих стран", - говорится в сообщении. В контексте вопроса возобновления Египтом туристической деятельности Зеленский отметил необходимость соблюдения санитарных требований в местах отдыха украинских туристов и всесторонней защиты их прав, включая бесплатное предоставление медицинской помощи в случае необходимости. Лидеры государств высоко оценили состояние и перспективы торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Египтом, а также обсудили дальнейшие шаги по развитию взаимовыгодного сотрудничества на ключевых направлениях. Зеленский выразил заинтересованность в усилении торгово-экономического сотрудничества с Египтом. Отдельно лидеры стран обсудили усиление сотрудничества в космической отрасли. Зеленский также еще раз пригласил Президента Египта посетить с визитом Украину после стабилизации ситуации с коронавирусом. Как сообщали Українськi Новини, ранее Зеленский и Президент Швейцарии Симонетта Соммаруга ознакомились с объектом проекта "Большое строительство" в Луганской области. Печерский районный суд Киева принял решение о закрытии дела против президента Украины Владимира Зеленского, которое открыли о несвоевременном сообщении об изменениях в имущественном состоянии.