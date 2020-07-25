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25 июля 2020, суббота, 10:00 75
Финансы 2020-07-25T11:15:01+03:00
Українські Новини
В "Киевгорстрое" предупреждают, что бесконтрольный сбор данных риелторами может обернуться мошенничеством

В "Киевгорстрое" предупреждают, что бесконтрольный сбор данных риелторами может обернуться мошенничеством

Кира Молчанова
Недвижимость, Мошенничество, Киевгорстрой, Риелторы
Дома. Фото: unsplash
Дома. Фото: unsplash

Холдинговая компания "Киевгорстрой" заявляет, что предоставление риелторам права на сбор информации без достаточного контроля, которое содержится в законопроекте о регулировании риелторской деятельности № 3618, даст возможность совершать масштабные мошеннические действия.

Об этом в комментарии Українським Новинам сообщил вице-президент компании Степан Кударенко.

"В законопроекте предлагается предоставлять риелторам право собирать информацию путем предоставления доступа к электронным и государственным реестрам и риелторских запросов, которые, из-за отсутствия достаточного контроля со стороны государства, дадут возможность для совершения мошеннических действий в общегосударственных, неконтролируемых масштабах", - сказал он.

Также Кударенко отметил, что документ не регулирует механизмы определения размера платы или установленные ставки за формирование выписок из Единой информационной базы данных, что свидетельствует о наличии в этой части коррупционных рисков.

Электронная база с информацией об объектах недвижимости и операциях с ними фактически будет дублировать сведения, которые содержатся, в том числе, в государственном реестре прав на недвижимое имущество, государственном земельном кадастре, при отсутствии определенного ответственного государственного органа по надзору за такой базой.

Кроме того, в законопроекте не учтены принципиальные различия в операциях между жилой и коммерческой недвижимостью, особенно с точки зрения прав инвесторов и защиты конфиденциальности информации.

В то же время в "Киевгорстрое" подчеркивают, что на первичный рынок недвижимости действие этого законопроекта не распространяется, а компания регистрирует все сделки в едином реестре недвижимого имущества.

Однако законопроект № 3618 в компании оценивают как нуждающийся в доработке, учитывая существование недопустимых ограничений в реализации собственниками своих прав по распоряжению недвижимостью, коррупционных рисков и предоставленных чрезмерных полномочий риелторам без четко определенного механизма государственного контроля.

Как сообщали Українськi Новини, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) рекомендует предусмотреть норму о добровольности получения услуг риелтора собственниками недвижимости в законопроекте о регулировании риелторской деятельности № 3618.

Также агентство выявило в документе ряд коррупционных рисков.

32 депутата предлагают Верховной Раде предусмотреть, что договор на отчуждение или аренду недвижимости не может быть заключен без внесения в Единую информационную базу данных в сфере риелторской деятельности.

Ассоциация специалистов по недвижимости (риелторов) Украины заявляет о заложенных в законопроекте № 3618 о регулировании риелторской деятельности коррупционных рисках из-за неконкретности прописания процедур (регистрации в реестрах, проверки, наказания для риелторов и прочее).

32 депутата предлагают Верховной Раде предусмотреть, что договор на отчуждение или аренду недвижимости не может быть заключен без внесения в Единую информационную базу данных в сфере риэлторской деятельности.

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