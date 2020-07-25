В "Киевгорстрое" предупреждают, что бесконтрольный сбор данных риелторами может обернуться мошенничеством

Холдинговая компания "Киевгорстрой" заявляет, что предоставление риелторам права на сбор информации без достаточного контроля, которое содержится в законопроекте о регулировании риелторской деятельности № 3618, даст возможность совершать масштабные мошеннические действия. Об этом в комментарии Українським Новинам сообщил вице-президент компании Степан Кударенко. "В законопроекте предлагается предоставлять риелторам право собирать информацию путем предоставления доступа к электронным и государственным реестрам и риелторских запросов, которые, из-за отсутствия достаточного контроля со стороны государства, дадут возможность для совершения мошеннических действий в общегосударственных, неконтролируемых масштабах", - сказал он. Также Кударенко отметил, что документ не регулирует механизмы определения размера платы или установленные ставки за формирование выписок из Единой информационной базы данных, что свидетельствует о наличии в этой части коррупционных рисков. Электронная база с информацией об объектах недвижимости и операциях с ними фактически будет дублировать сведения, которые содержатся, в том числе, в государственном реестре прав на недвижимое имущество, государственном земельном кадастре, при отсутствии определенного ответственного государственного органа по надзору за такой базой. Кроме того, в законопроекте не учтены принципиальные различия в операциях между жилой и коммерческой недвижимостью, особенно с точки зрения прав инвесторов и защиты конфиденциальности информации. В то же время в "Киевгорстрое" подчеркивают, что на первичный рынок недвижимости действие этого законопроекта не распространяется, а компания регистрирует все сделки в едином реестре недвижимого имущества. Однако законопроект № 3618 в компании оценивают как нуждающийся в доработке, учитывая существование недопустимых ограничений в реализации собственниками своих прав по распоряжению недвижимостью, коррупционных рисков и предоставленных чрезмерных полномочий риелторам без четко определенного механизма государственного контроля. Как сообщали Українськi Новини, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) рекомендует предусмотреть норму о добровольности получения услуг риелтора собственниками недвижимости в законопроекте о регулировании риелторской деятельности № 3618. Также агентство выявило в документе ряд коррупционных рисков. 32 депутата предлагают Верховной Раде предусмотреть, что договор на отчуждение или аренду недвижимости не может быть заключен без внесения в Единую информационную базу данных в сфере риелторской деятельности. Ассоциация специалистов по недвижимости (риелторов) Украины заявляет о заложенных в законопроекте № 3618 о регулировании риелторской деятельности коррупционных рисках из-за неконкретности прописания процедур (регистрации в реестрах, проверки, наказания для риелторов и прочее). 32 депутата предлагают Верховной Раде предусмотреть, что договор на отчуждение или аренду недвижимости не может быть заключен без внесения в Единую информационную базу данных в сфере риэлторской деятельности.