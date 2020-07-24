"Империал Тобакко" выплатила 460 миллионов штрафа АМКУ

Группа компаний "Империал Тобакко", в которую входят "Империал Тобакко Юкрейн", после судебного процесса с Антимонопольным комитетом Украины выплатила штрафы государству на общую сумму 460 миллионов гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы АМКУ.

Как отмечается, "Империал Тобакко" пыталась обжаловать решение АМКУ в суде, однако 20 июля суд отклонил иск.

В Империал Тобакко объяснили, что АМКУ, не дожидаясь решения суда первой инстанции, подал в суд заявление о принудительном взыскании штрафа и наложении ареста на счета компаний.

Директор по корпоративным и юридическим вопросам компании Юлия Завалишина в комментарии LIGA.net., назвала решение "тактическим", и заявила, что таким путем компания лишила АМКУ юридических оснований блокировать счета компании.

"Поэтому мы приняли тактическое решение оплатить штраф АМКУ и письменно уведомили комитет о несогласии с решением суда и намерении доказывать свою правоту в суде, тем самым лишив АМКУ юридических оснований блокировать счета компании", - заявила она в комментарии LIGA.net.

Она отмечает, что по состоянию на 24 июля полный текст решения суда от 20 июля еще не обнародован, поэтому нет возможности подать апелляцию на оспариваемое решение - компания не знает, какими доводами руководствовалась судья при вынесении решения.

"Империал Тобакко" планирует обжаловать решение суда первой инстанции и готовит обращение в Международный арбитраж, в котором ответчиком уже будет выступать государство Украина.

Как сообщали Українські Новини, "Империал Тобакко" назвало решение суда в пользу АМКУ необоснованным, противозаконным и политически мотивированным.