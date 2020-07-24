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24 июля 2020, пятница, 15:13 115
Судебная власть 2020-07-24T15:14:20+03:00
Українські Новини
"Империал Тобакко" выплатила 460 миллионов штрафа АМКУ

"Империал Тобакко" выплатила 460 миллионов штрафа АМКУ

Елизавета Кесельман
Суд, Штраф, АМКУ, Империал Тобакко, Империал Тобакко Юкрейн
Сигареты табак Фото: АП
Сигареты табак Фото: АП

Группа компаний "Империал Тобакко", в которую входят "Империал Тобакко Юкрейн", после судебного процесса с Антимонопольным комитетом Украины выплатила штрафы государству на общую сумму 460 миллионов гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы АМКУ. 

Как отмечается, "Империал Тобакко" пыталась обжаловать решение АМКУ в суде, однако 20 июля суд отклонил иск. 

В Империал Тобакко объяснили, что АМКУ, не дожидаясь решения суда первой инстанции, подал в суд заявление о принудительном взыскании штрафа и наложении ареста на счета компаний.

 Директор по корпоративным и юридическим вопросам компании Юлия Завалишина в комментарии LIGA.net., назвала решение "тактическим", и заявила, что таким путем компания лишила АМКУ юридических оснований блокировать счета компании. 

"Поэтому мы приняли тактическое решение оплатить штраф АМКУ и письменно уведомили комитет о несогласии с решением суда и намерении доказывать свою правоту в суде, тем самым лишив АМКУ юридических оснований блокировать счета компании", - заявила она в комментарии LIGA.net.

Она отмечает, что по состоянию на 24 июля полный текст решения суда от 20 июля еще не обнародован, поэтому нет возможности подать апелляцию на оспариваемое решение - компания не знает, какими доводами руководствовалась судья при вынесении решения.

"Империал Тобакко" планирует обжаловать решение суда первой инстанции и готовит обращение в Международный арбитраж, в котором ответчиком уже будет выступать государство Украина.

Как сообщали Українські Новини, "Империал Тобакко" назвало решение суда в пользу АМКУ необоснованным, противозаконным и политически мотивированным. 

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