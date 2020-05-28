подписаться на рассылку
26.8 27.18
29.15 29.8
˟
28 мая 2020, четверг, 16:14 27
Общество 2020-05-28T16:30:01+03:00
Українські Новини
14-летние украинцы теперь смогут одновременно оформить первый паспорт и номер налогоплательщика

14-летние украинцы теперь смогут одновременно оформить первый паспорт и номер налогоплательщика

Валерия Драгомирова
Паспорт, Минцифры, Первый паспорт, Номер налогоплательщика
Паспорт Украины. Фото: Vgorode
Паспорт Украины. Фото: Vgorode

Министерство цифровой трансформации представило услугу одновременного оформления первого ID-паспорта и номера налогоплательщика ID-14 для подростков.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минцифры, передают Українськi Новини.

"В Украине заработала комплексная услуга для подростков ID-14. Услуга ID-14 предусматривает одновременное оформление первого паспорта и номера налогоплательщика", - говорится в нем.

Отмечается, что в этом году более 400 тыс. детей в Украине впервые оформляют паспорт.

Обычно, для того, чтобы получить ID-карту с номером налогоплательщика, сначала необходимо посетить Центр обслуживания налогоплательщиков и подать заявление на назначение номера налогоплательщика, а после его получения - обратиться в отдел Государственной миграционной службы по оформлению паспорта.

В сообщении подчеркивается, что запуск услуги ID-14 уменьшает бюрократическую нагрузка на граждан, минимизируя количество визитов в государственные органы.

Теперь дети при достижении 14 лет могут одновременно получить паспорт и номер налогоплательщика, потратив до 15 минут времени на заполнение заявления.

Услуга ID-14 является бесплатной и ее можно получить во всех отделах Миграционной службы, в сети центров "Паспортный сервис" и в некоторых Центрах предоставления административных услуг (ЦНАП), предоставляющих паспортные услуги.

Подчеркивается, что во время карантина услуга доступна по месту обращения, а после его завершения - по месту жительства.

Сообщается, что за 20 дней ребенок сможет получить ID-карту с номером налогоплательщика.

Для оформления услуги необходимо иметь с собой свидетельство о рождении, справку о регистрации места жительства (при наличии) и документы, удостоверяющие личность одного из родителей.

Ранее Українськi Новини писали, какие данные можно получить в приложении "Дія" в мае


17 апреля Кабинет Министров разрешил использовать электронные паспорта для выезда за границу и ID-карты в приложении "Дія" с 1 июня в качестве эксперимента до 2022 года.

Больше новостей о: Паспорт Минцифры Первый паспорт Номер налогоплательщика

"Укрзализныця" планирует запустить 42 поезда с 1 июня
Количество новых зараженных коронавирусом резко увеличилось за сутки
Новости
В США подали в суд на Google за отслеживание пользователей с отключенной геолокацией 16:28
В список областей, которые не соответствуют критериям для смягчения карантина, включили Днепропетровскую 16:28 Инфографика
Кассирка на вокзале. Фото: Facebook Ivan Yuryk
В поездах не будут предлагать чай, а вагоны станут мыть ежечасно, — в "УЗ" рассказали о новых правилах 16:19
14-летние украинцы теперь смогут одновременно оформить первый паспорт и номер налогоплательщика 16:14
В Израиле хакеры едва ли не отравили питьевую воду по всей стране, проникнув в систему водоснабжения 15:59
больше новостей
Полупустая маршрутка.
Пригородный транспорт в Киевской области ездит полупустой второй день, но дороги сковали пробки 10:35 Карта
Доллар и евро резко взлетели. Курс валют на 27 мая 10:32
Нардепа Вятровича вызвали в суд из-за символики дивизии СС "Галичина" 07:18
Зеленский. Фото: ОПУ
Назвал бандитом. Мэр Черкасс подал иск в суд против Зеленского 10:53
Кабмину не удалось уговорить производителей "зеленой энергии" добровольно снизить тарифы, — СМИ 10:54
больше новостей
Зеленский. Фото: ОПУ
Назвал бандитом. Мэр Черкасс подал иск в суд против Зеленского 10:53
Нардепа Вятровича вызвали в суд из-за символики дивизии СС "Галичина" 07:18
Деркач еще в 2017 году был депортирован из России, – Наливайченко 18:07 Документ
Русская красавица, русский солдат и русская тройка – основатель "армовира" Порошенко оказался страстным поклонником исконного искусства страны-агрессора 06:35
Внедорожник. Фото: Киев Оперативный
На Оболони водитель внедорожника избил велосипедиста, который не дал проехать ему по тротуару 08:35
больше новостей
Как будут работать спортзалы и бассейны: Минздрав утвердил правила на время карантина
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok