14-летние украинцы теперь смогут одновременно оформить первый паспорт и номер налогоплательщика

Министерство цифровой трансформации представило услугу одновременного оформления первого ID-паспорта и номера налогоплательщика ID-14 для подростков.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минцифры, передают Українськi Новини.

"В Украине заработала комплексная услуга для подростков ID-14. Услуга ID-14 предусматривает одновременное оформление первого паспорта и номера налогоплательщика", - говорится в нем.

Отмечается, что в этом году более 400 тыс. детей в Украине впервые оформляют паспорт.

Обычно, для того, чтобы получить ID-карту с номером налогоплательщика, сначала необходимо посетить Центр обслуживания налогоплательщиков и подать заявление на назначение номера налогоплательщика, а после его получения - обратиться в отдел Государственной миграционной службы по оформлению паспорта.

В сообщении подчеркивается, что запуск услуги ID-14 уменьшает бюрократическую нагрузка на граждан, минимизируя количество визитов в государственные органы.

Теперь дети при достижении 14 лет могут одновременно получить паспорт и номер налогоплательщика, потратив до 15 минут времени на заполнение заявления.

Услуга ID-14 является бесплатной и ее можно получить во всех отделах Миграционной службы, в сети центров "Паспортный сервис" и в некоторых Центрах предоставления административных услуг (ЦНАП), предоставляющих паспортные услуги.

Подчеркивается, что во время карантина услуга доступна по месту обращения, а после его завершения - по месту жительства.

Сообщается, что за 20 дней ребенок сможет получить ID-карту с номером налогоплательщика.

Для оформления услуги необходимо иметь с собой свидетельство о рождении, справку о регистрации места жительства (при наличии) и документы, удостоверяющие личность одного из родителей.

Ранее Українськi Новини писали, какие данные можно получить в приложении "Дія" в мае.



17 апреля Кабинет Министров разрешил использовать электронные паспорта для выезда за границу и ID-карты в приложении "Дія" с 1 июня в качестве эксперимента до 2022 года.