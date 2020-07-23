Текущий счет платежного баланса в 2020 будет сведен с профицитом впервые за 5 лет, - НБУ

Национальный банк прогнозирует, что текущий счет платежного баланса в 2020 году будет сведен с профицитом впервые за пять лет.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

"Национальный банк существенно улучшил прогноз текущего счета на 2020 год - с нулевого дефицита (по старой методологии - дефицита 1,7% ВВП в апрельском прогнозе) до профицита на уровне 4,4% ВВП", - говорится в нем.

Формированию профицита текущего счета будет способствовать значительное сокращение импорта из-за падения спроса на товары долгосрочного назначения, закрытие границ для путешествий, а также низкие цены на энергоносители.

В то же время благодаря сохранению в мире стабильного спроса на продовольствие негативные последствия пандемии для экспорта ожидаются более слабыми, чем для импорта.

Кроме этого, объем переводов от трудовых мигрантов в Украину будет выше, чем ожидалось.

Впрочем, согласно сообщению, в последующие годы текущий счет снова будет дефицитным вследствие реализации отложенного потребительского и инвестиционного спроса, а также ожидаемого снижения транзита газа.

Как сообщали Українські Новини, НБУ ухудшил падение ВВП в 2020 году с 5% до 6%.

Ранее Українські Новини писали, как падение ВВП повлияет на доходы украинцев.

По данным международного рейтингового агентства Moody's Investors Service, ожидается снижение ВВП Украины в 2020 году на 4,5% и его восстановление на 3,6% в 2021 году.