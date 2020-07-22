От коронавируса за полгода в Украине умерли 663 человека из 240 тыс. умерших

В январе-мае в Украине умерли 239 967 человек, в том числе от заболевания COVID-19 - 663 человека.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, передают Українськi Новини.

В том числе у 642 человек вирус был идентифицирован при жизни, а у 21 – нет.

За указанный период от болезни органов дыхания умерло 5 057 человек (в том числе от гриппа и пневмонии – 2 699).

Больше всего людей умерли от болезней системы кровообращения – 164 384 человека (из них 113 603 от ишемической болезни сердца).

От образования опухолей умерли 32 208 человек (из них от злокачественных – 31 930).

От внешних причин умерли 11 308 человек (из них в результате преднамеренного самоповреждения – 2 435, транспортных несчастных случаев – 1 360, от отравления алкоголем - 1 025, в результате нападения с целью убийства и нанесения повреждений - 591).

От болезней органов пищеварения умерли 9 598 человек (из них от алкогольной болезни печени – 743).

От инфекционных и паразитарных болезней умерли 3 197 человек (от туберкулеза - 1 405, от вируса иммунодефицита (ВИЧ) - 1 355), от болезней нервной системы – 1 809 человек.

От неклассифицированных в других рубриках симптомов, признаков и отклонений от нормы, выявленных при клинических и лабораторных исследованиях умерли 7 939 человек.

Отмечается, что информация дана без учета временно оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Как сообщали Українськi Новини, по данным Министерства здравоохранения, 21 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 829 до 60 995, количество умерших от заболевания - на 16 человек до 1 534 по сравнению с предыдущими сутками. По данным Госстата, В январе-апреле из 195 тыс. умерших в Украине 252 человека умерли от коронавируса.

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