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21 июля 2020, вторник, 15:15 1223
Верховная Рада и партии 2020-07-21T15:15:01+03:00
Українські Новини
"Слуги народа" призвали как можно скорее включить законопроект Бужанского в повестку Рады, - СМИ

"Слуги народа" призвали как можно скорее включить законопроект Бужанского в повестку Рады, - СМИ

Сергей Паламаренко
Кравчук, Разумков, Верховная Рада Украины, Арахамия, Бужанский
Верховная Рада Украині. Фото: Українські Новини
Верховная Рада Украині. Фото: Українські Новини

Перед началом внеочередной сессии Верховной Рады глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его первый заместитель Александр Корниенко провели совместный брифинг.

В частности, Александр Корниенко заявил, что законопроект их коллеги, нардепа Максима Бужанского о государственном языке в образовательном процессе необходимо поставить в повестку дня сессии Рады, сообщает портал strana.ua.

"Я считаю, что это будет честно по отношению к гражданам Украины поставить этот закон в повестку дня и далее Рада пусть уже определится", - заявил Александр Корниенко.

Ранее заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что законопроект Бужанского о государственном языке в образовательном процессе не будут рассматривать в Верховной Раде осенью, а с началом учебного года он не будет иметь смысла.

"Поскольку до осени он (законопроект. - Ред.) потеряет свою суть. Ведь с первого сентября 2020 года русскоязычные школы переходят на украинский язык, поэтому этот закон не будет иметь смысла и не будет выноситься на рассмотрение Верховной Рады", - сказала Кравчук.

Напомним, ранее спикер Дмитрий Разумков заявил, что законопроект Бужанского о государственном языке в образовательном процессе не будут рассматривать на внеочередной сессии Верховной Рады, 21 июля, а с началом учебного года он уже не будет иметь смысла.

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