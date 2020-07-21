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21 июля 2020, вторник, 11:25 1712 Фото
Происшествия 2020-07-21T11:25:01+03:00
Українські Новини
Водителя, сбившего насмерть ребенка на трассе Киев-Одесса, отправили в СИЗО, - СМИ

Водителя, сбившего насмерть ребенка на трассе Киев-Одесса, отправили в СИЗО, - СМИ

Ирина Дорофейчук
Одесса, ДТП, Транспорт, Трасса, Автокатастрофа, Одесса-Киев
ДТП на трассе Киев-Одесса. Фото: Нацполиция Украины
ДТП на трассе Киев-Одесса. Фото: Нацполиция Украины

В Одессе активно обсуждают последствия очередного трагического происшествие на автотрассе Киев-Одесса. Эта дорога давно снискала дурную славу и прозвана в народе "трассой смерти": буквально ни дня не проходит, чтобы на ней не происходили кровавые ДТП.

Очередная трагедия произошла вечером 7 июля в районе населенного пункта Алтестово. По предварительной информации, 48-летний водитель совершил наезд на девочку, когда она со своей тетей пересекали проезжую часть по пешеходному переходу.

Меру пресечения водителю автомобиля Dodge Константину Т., в виде содержания под стражей избрала судья Киевского райсуда Одессы Юлия Федулеева. Такое решение она приняла на заседании суда, передает корреспондент портала "Думская". Мужчина отправился в следственный изолятор без права выхода на свободу под денежный залог.

Между тем адвокат Константина Т. заявил, что в момент происшествия в автомобиле работал видеорегистратор, запись которого якобы доказывает невиновность его подзащитного, однако на заседании ее не изучали.

В свою очередь адвокат потерпевших Рубен Степанян говорит, что пешеходы соблюли правила дорожного движения и пересекали проезжую часть по пешеходному переходу.

"Есть показания свидетеля, который находился в этом автомобиле, что они совершили наезд на пешеходном переходе, и мы рано или поздно назовем этого свидетеля. Там было очень большое инерционное движение - порядка 50 метров и там нет тормозного пути, - рассказывает адвокат. - Что касается видеорегистратора, то, согласно показаниям свидетелей, водитель на месте заявлял, что у него есть видеорегистратор, который докажет его невиновность, но когда на место приехал адвокат из "Регионального центра оказания вторичной правовой помощи", он заявил, что этого регистратора нет, а сегодня защита подозреваемого снова заявила о существовании регистратора, который предоставят когда-то потом. Я считаю, что регистратор был, но он зафиксировал момент ДТП на пешеходном переходе, поэтому его не предоставляют".

В то же время небезразличные одесситы опасаются, что подобными действиями сторона обвинения пытается уйти от ответственности или же затянуть расследование данной трагедии.

 

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