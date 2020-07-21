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  • Международные табачные гиганты идут в арбитражный суд. Иск на 3.1 млрд грн, - СМИ
21 июля 2020, вторник, 10:11 999
Экономика 2020-07-21T10:22:04+03:00
Українські Новини
Международные табачные гиганты идут в арбитражный суд. Иск на 3.1 млрд грн, - СМИ

Международные табачные гиганты идут в арбитражный суд. Иск на 3.1 млрд грн, - СМИ

Татьяна Зотова
Экономика, Табак, Налоги, Сигареты, Финансы, АМКУ
Сигареты. Фото: journalist.today
Сигареты. Фото: journalist.today

У Украины остается все меньше шансов спокойно урегулировать открытый конфликт с международными табачными компаниями. Об этом в своем материале пишет Наталья Лошакова спецкор Delo.ua

Юрий Терентьев, ушедший с поста руководителя Антимонопольного комитета Украины, оставил после себя шлейф в виде претензий к представителям табачной индустрии. Их законность сейчас оспаривается в судах. Но эксперты говорят: штраф на 6,5 млрд грн — лишь видимая верхушка айсберга. "Такие действия со стороны АМКУ могут не только парализовать работу четырех международных компаний, которые входят в десятку крупнейших налогоплательщиков Украины, но практически остановить поставки легальной табачной продукции для более 7 млн. потребителей в Украине и создать условия для беспрецедентного роста нелегальной торговли", - указала в своем обращении на имя президента Ассоциация "Укртютюн", которая первой обратила внимание на настоящий "праздник на улице контрабандистов". 

"Инвестиционные иски и большие потери поступлений в бюджет — это то, чего мы можем ожидать", - прокомментировала Светлана Панаиотиди, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Кроме того, на табачном рынке есть игроки, в частности отдельные депутаты от "Слуги народа",  которые хотят получить свои дивиденды от ситуации с травлей табачников. Ведь результатом для части таких игроков может быть освободившаяся доля рынка табачных изделий, для кого-то — контроль над производствами международных компаний, ведь  они предлагают национализировать  бизнес международных корпораций.

А пока что последняя инстанция и надежда - суд. Он может принять любое решение, даже назначить черное белым. Но в таком случае табачники получат основания для обращения в  Международный инвестиционный арбитраж: он подтвердит незаконность решения АМКУ и обяжет государство Украина компенсировать потери международным табачным компаниям, - утверждает издание.

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