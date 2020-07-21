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  • Міжнародні тютюнові гіганти йдуть в арбітражний суд. Позов на 3.1 млрд грн, - ЗМІ
21 липня 2020, вівторок, 10:11 374
Економіка 2020-07-21T12:15:02+03:00
Українські Новини
Міжнародні тютюнові гіганти йдуть в арбітражний суд. Позов на 3.1 млрд грн, - ЗМІ

Міжнародні тютюнові гіганти йдуть в арбітражний суд. Позов на 3.1 млрд грн, - ЗМІ

Тетяна Зотова
Бюджет, Суд, Цигарки, Тютюн, податки, Економіка
Цигарки. Фото: journalist.today
Цигарки. Фото: journalist.today

У України залишається все менше шансів спокійно врегулювати відкритий конфлікт з міжнародними тютюновими компаніями. Про це у своєму матеріалі пишет Наталія Лошакова, спецкор Delo.ua

Юрій Терентьєв, який пішов з посади керівника Антимонопольного комітету України, залишив після себе шлейф у вигляді претензій до представників тютюнової індустрії. Їх законність зараз оскаржується в судах. Але експерти кажуть: штраф на 6,5 млрд грн - лише видима верхівка айсберга. "Такі дії з боку АМКУ можуть не тільки паралізувати роботу чотирьох міжнародних компаній, які входять в десятку найбільших платників податків України, але й практично зупинити поставки легальної тютюнової продукції для більш 7 млн. споживачів в Україні та створити умови для безпрецедентного зростання нелегальної торгівлі", - вказала у своєму зверненні на ім'я Президента Асоціація "Укртютюн", яка першою звернула увагу на справжнє "свято на вулиці контрабандистів".

"Інвестиційні позови і великі втрати надходжень до бюджету - це те, чого ми можемо очікувати", - прокоментувала Світлана Панаїотиді, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

Крім того, на тютюновому ринку є гравці, зокрема окремі депутати від "Слуги народу", які хочуть отримати свої дивіденди від ситуації з цькуванням табачників. Адже результатом для частини таких гравців може бути звільнена частка ринку тютюнових виробів, для когось - контроль над виробництвами міжнародних компаній, адже вони пропонують націоналізувати бізнес міжнародних корпорацій.

А поки що остання інстанція і надія - суд. Він може прийняти будь-яке рішення, навіть призначити чорне білим. Але в такому разі табачники отримають підстави для звернення в Міжнародний інвестиційний арбітраж: він підтвердить незаконність рішення АМКУ і зобов'яже державу Україна компенсувати втрати міжнародним тютюновим компаніям, пише видання.

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