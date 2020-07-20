Ученые заявили, что ультрафиолет способен убивать коронавирус за считанные секунды

Профессор и эксперт в Миланском государственном университете Марио Клеричи заявил, что ультрафиолетовое излучение солнечного спектра может быстро уничтожить коронавирусную инфекцию. Об этом он рассказал в интервью изданию "РИА Новости.

По словам эксперта, исследователями было помещено Sars-CoV-2 капли воды, чтобы воспроизвести эффект, который возникает во время кашля пациента с коронавирусом. Материалы были подвергнуты различным дозам солнечного излучения: в коротковолновом диапазоне (ультрафиолета С - УФ-С), длинноволновом (УФА) и средневолновом (УФ-В).

Как выяснилось, воздействие ультрафиолета даже в малых дозах приводит к инактивации вируса в течение нескольких секунд.

"Солнечные лучи, которые проникают летом в земную атмосферу, способны практически полностью убивать вирус, который содержится в капельках слюны, которые возникают во время кашля или разговора с инфицированным человеком", - объяснил ученый.

Однако не все ученые уверены в эффективности ультрафиолетового излучения. Некоторые из них считают, что ультрафиолет не уничтожает коронавирус.

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