США внесли Рамзана Кадырова в "черный список". Его обвинили в нарушении прав человека

Глава Чечни Рамзан Кадыров попал в "черный список" США и его обвинили в нарушении прав человека. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео, передает издание "Страна".

"Сегодня Госдепартамент вводит санкции против Рамзана Кадырова, главы Чеченской Республики в составе Российской Федерации", – говорится в документе.

Кадырова обвиняют в многочисленных грубых нарушениях прав человека. В частности, пытки и внесудебная казнь десятилетней давности.

"Черный список" предусматривает на въезд в США. Также запрет распространяется на супругу Кадырова Медни Кадырову и его дочерей Айшат и Карину.

20 декабря на постоянном Совете ОБСЕ представили доклад о нарушении прав человека в Чечне. В частности, в документе говорится о пытках представителей ЛГБТИ-сообщества, которых, по данным автора доклада, содержали в секретных тюрьмах и лишали юридической помощи.

Ответственного за происходящее в Чечне назвали Кадырова. Также, в докладе говорится о том, что действующий в России закон о запрете пропаганды нетрадиционных отношений среди детей побуждает к необоснованным преследованиям представителей ЛГБТ-сообщества.

Ранее Українські Новини сообщали, глава Чечни Кадыров попросил Канаду забрать к себе геев из республики и пригрозил ядерными ракетами.

Также ранее СМИ опубликовали информации о массовой казни в Грозном: в ночь на 26 января в Чечне расстреляли десятки жителей.

Рамзан Кадыров предложил силовикам убивать наркоманов в Чечне без суда и следствия.