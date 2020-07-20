подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Мир
  • США внесли Рамзана Кадырова в "черный список". Его обвинили в нарушении прав человека
20 июля 2020, понедельник, 19:20 429
Мир 2020-07-20T19:45:01+03:00
Українські Новини
США внесли Рамзана Кадырова в "черный список". Его обвинили в нарушении прав человека

США внесли Рамзана Кадырова в "черный список". Его обвинили в нарушении прав человека

Ирина Николенко
США, Чечня, Рамзан Кадыров, нарушение прав человека, Майк Помпео
Рамзан Кадыров. Фото: Telegram/Kadyrov_95
Рамзан Кадыров. Фото: Telegram/Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров попал в "черный список" США и его обвинили в нарушении прав человека. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео, передает издание "Страна".

"Сегодня Госдепартамент вводит санкции против Рамзана Кадырова, главы Чеченской Республики в составе Российской Федерации", – говорится в документе.

Кадырова обвиняют в многочисленных грубых нарушениях прав человека. В частности, пытки и внесудебная казнь десятилетней давности.

"Черный список" предусматривает на въезд в США. Также запрет распространяется на супругу Кадырова Медни Кадырову и его дочерей Айшат и Карину.

20 декабря на постоянном Совете ОБСЕ представили доклад о нарушении прав человека в Чечне. В частности, в документе говорится о пытках представителей ЛГБТИ-сообщества, которых, по данным автора доклада, содержали в секретных тюрьмах и лишали юридической помощи.

Ответственного за происходящее в Чечне назвали Кадырова. Также, в докладе говорится о том, что действующий в России закон о запрете пропаганды нетрадиционных отношений среди детей побуждает к необоснованным преследованиям представителей ЛГБТ-сообщества.

Ранее Українські Новини сообщали, глава Чечни Кадыров попросил Канаду забрать к себе геев из республики и пригрозил ядерными ракетами.

Также ранее СМИ опубликовали информации о массовой казни в Грозном: в ночь на 26 января в Чечне расстреляли десятки жителей.

Рамзан Кадыров предложил силовикам убивать наркоманов в Чечне без суда и следствия.

Больше новостей о: США Чечня Рамзан Кадыров нарушение прав человека Майк Помпео

США продадут Украине 16 патрульных катеров стоимос...
В Австрии застрелили политэмигранта и блогера, кри...
Кадыров требует от Зеленского подтвердить свои изв...
Бывшие сотрудники Louis Vuitton и Gucci обвиняют р...
Шевченко рассказал, будет ли он менять правление НБУ
Боевики применили артиллерию на Донбассе: погиб воин ВСУ
Новости
Дополнительная сессия ВНО начнется с 24 июля: график тестирования 20:05
Взрыв в кафе.
В столичном кафе прогремел взрыв 20:00
Грузия откроет границы для иностранцев, которые приедут на полгода для работы 19:57
Новый глава НБУ назвал приоритеты в работе: возобновление кредитования и снижение плохих кредитов 19:39
Шевченко рассказал, будет ли он менять правление НБУ 19:30
больше новостей
Доллар продолжает расти в цене. Официальный курс валют на понедельник 05:00
Цены на дыни и арбузы обвалились: почем продают бахчевые на рынке 18:14
Парасюк стрелял по Майдану из окон консерватории, - Верещук 13:13
В частном киевском роддоме "Лелека" впервые отказались от новорожденной девочки 23:01
Курорты Турции в августе могут закрыть для украинцев: эксперт назвала причину 18:46
больше новостей
Скандальная депутат Третьякова хочет легализовать секс-индустрию и "все, что возможно" 17:20
"Слуге народа" Третьяковой не хватает 35 тысяч гривен зарплаты 23:39
Парасюк стрелял по Майдану из окон консерватории, - Верещук 13:13
В частном киевском роддоме "Лелека" впервые отказались от новорожденной девочки 23:01
Цена на электроэнергию в Украине увеличилась на 13%, и она выше, чем в Европе 10:31
больше новостей
Во Львовской области из-за коронавируса умерла 28-летняя роженица
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok