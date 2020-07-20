США внесли Кадирова в "чорний список". Його звинуватили в порушенні прав людини

США внесли в "чорний список" главу Чечні Рамзана Кадирова звинуватили його в порушенні прав людини. Про це заявив держсекретар США Майкл Помпео, передає видання "Страна".

"Сьогодні Держдепартамент вводить санкції проти Рамзана Кадирова, глави Чеченської Республіки у складі Російської Федерації", – йдеться в документі.

Кадирова звинувачують у численних грубих порушеннях прав людини. Зокрема, тортури і позасудова кару десятирічної давності.

"Чорний список" передбачає заборону на в'їзд в США. Також заборона поширюється на дружину Кадирова Медні Кадирову і його дочок Айшат і Карину.

20 грудня на постійній Раді ОБСЄ представили доповідь про порушення прав людини в Чечні. Зокрема, в документі йдеться про тортури представників ЛГБТ-спільноти, яких, за даними автора доповіді, помістили в секретних в'язницях і позбавляли юридичної допомоги.

Відповідального за події в Чечні назвали Кадирова. Також, у доповіді йдеться про те, що чинний в Росії закон про заборону пропаганди нетрадиційних відносин серед дітей спонукає до необґрунтованих переслідувань представників ЛГБТ-спільноти.

Раніше Українські Новини повідомляли, глава Чечні Рамзан Кадиров попросив Канаду забрати до себе геїв з республіки і пригрозив ядерними ракетами.

Також раніше ЗМІ опублікували інформації про масову страту в Грозному: в ніч на 26 січня в Чечні розстріляли десятки жителів.