Минфин отказал пограничникам в увеличении финансирования проекту "Стена" в 4,5 млрд грн

Минфин не согласовал проект Госпогранслужбы по продлению сроков строительства "Стены" на границе с РФ и увеличению его финансирования до 4,5 млрд грн. Об этом инофрмирует портал statewatch.org.ua.В Министерстве финансов выдвинули ряд условий, после которых смогут принять решение об увеличении финансирования. Эта информация подтверждена ответом Минфина пограничникам.Министерство сообщило, что предложенный пограничниками объем финансирования проекта "Стена" на 2020-2025 годы в сумме 4,5 млрд грн превышает тот, который определен в действующем распоряжении в 3,8 раза, или на 3,3 млрд грн. Если Кабмин поддержит такие предложения, общая сумма затрат на "Стену" возрастет до 6,2 млрд грн. В Министерстве финансов отмечают, что дальнейшее рассмотрение проекта увеличения финансирования невозможно без предоставления Госпогранслужбой детальных финансово-экономических расчетов, а также отчетной информации о выполнении проекту "Стена" за прошлый период с 2015 года, и с учетом прогнозных макроэкономических показателей на среднесрочный период.Однако не во всех ведомствах согласны с позицией Минфина. В частности, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко не имеет никаких предложений и замечаний по увеличению финансирования проекта "Стена". Такого же мнения в Госгеокадастре. В обоих органах власти предложенные пограничниками изменения согласовали без замечаний. Между тем, в Минфине также отмечают, что сейчас первоочередного финансирования из госбюджета требуют меры по предотвращению распространения COVID-19 в Украине.Напомним, "Стена" на российско-украинской границе построена на 40%.