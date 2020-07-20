Минфин отказал пограничникам в увеличении финансирования проекту "Стена" в 4,5 млрд грн

Минфин не согласовал проект Госпогранслужбы по продлению сроков строительства "Стены" на границе с РФ и увеличению его финансирования до 4,5 млрд грн. Об этом инофрмирует портал statewatch.org.ua.

В Министерстве финансов выдвинули ряд условий, после которых смогут принять решение об увеличении финансирования. Эта информация подтверждена ответом Минфина пограничникам.

Министерство сообщило, что предложенный пограничниками объем финансирования проекта "Стена" на 2020-2025 годы в сумме 4,5 млрд грн превышает тот, который определен в действующем распоряжении в 3,8 раза, или на 3,3 млрд грн.



Если Кабмин поддержит такие предложения, общая сумма затрат на "Стену" возрастет до 6,2 млрд грн. В Министерстве финансов отмечают, что дальнейшее рассмотрение проекта увеличения финансирования невозможно без предоставления Госпогранслужбой детальных финансово-экономических расчетов, а также отчетной информации о выполнении проекту "Стена" за прошлый период с 2015 года, и с учетом прогнозных макроэкономических показателей на среднесрочный период.

Однако не во всех ведомствах согласны с позицией Минфина. В частности, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко не имеет никаких предложений и замечаний по увеличению финансирования проекта "Стена". Такого же мнения в Госгеокадастре. В обоих органах власти предложенные пограничниками изменения согласовали без замечаний.



Между тем, в Минфине также отмечают, что сейчас первоочередного финансирования из госбюджета требуют меры по предотвращению распространения COVID-19 в Украине.

Напомним, "Стена" на российско-украинской границе построена на 40%.