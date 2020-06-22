Госпогранслужба предложила Кабмину увеличить стоимость проекта "Стена" на границе с Россией до 6,2 млрд гривен

Государственная пограничная служба Украины (Госпогранслужба) предложила Кабинету Министров Украины выделить дополнительные 4,5 млрд гривен на строительство проекта "Стена" на границе с Российской Федерацией и продлить сроки его выполнения до 2025 года.

Об этом сообщила неправительственная организация StateWatch, ссылаясь на пояснительную записку Госпогранслужбы относительно необходимых изменений проекта "Стена".

Если Кабмин примет такие предложения, общая стоимость "Стены" возрастет до 6,2 млрд гривен, ведь с начала реализации проекта Госпогранслужбой уже было израсходовано 1,7 млрд гривен.

Такое предложение Госпогранслужба обосновывает значительным сокращением объема финансирования проекта. На строительство "Стены" в 2019-2020 годах было предусмотрено выделение 1,664 млрд гривен, однако размер фактических расходов составил 800 млн гривен, то есть менее половины от запланированных.

К тому же, пограничники ссылаются на рост стоимости строительных материалов и заработной платы работников, а также увеличение сроков выполнения бюджетной программы, которой предусмотрена реализация проекта.

В предложенном Госпогранслужбой плане также говорится о том, что сейчас проектно-сметной документацией обеспечены только участки Харьковской и частично Луганской областей.

Стоимость объектов строительства по другим проектам будет определена после проведения их корректировки и предоставления экспертной оценки. Следующий этап проектирования предусматривает проведение работ по строительству "Стены" на территориях Сумской, Черниговской и Одесской областей.

То есть по словам пограничников, согласования предложенных ими изменений позволит завершить строительство границы на украинском-российской и украинской-молдавской участках в следующие периоды:

в 2020-2021 годах - в пределах Харьковской и Луганской областей;

в 2021-2022 годах - в пределах Луганской и Сумской областей;

в 2022-2025 годах - в пределах Сумской, Черниговской и Одесской областей.

Напомним, "Стена" на российско-украинской границе построена на 40%.