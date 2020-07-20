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20 июля 2020, понедельник, 13:13 4017
Политика 2020-07-20T13:13:01+03:00
Українські Новини
Парасюк стрелял по Майдану из окон консерватории, - Верещук

Парасюк стрелял по Майдану из окон консерватории, - Верещук

Ирина Дорофейчук
Киев, Евромайдан, Выборы, Парасюк, Верещук
Ирина Верещук и Владимир Парасюк. Фото: коллаж news.leportale.com
Ирина Верещук и Владимир Парасюк. Фото: коллаж news.leportale.com

Народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" и победитель праймериз от этой политсилы как возможный кандидат на должность мэра Киева Ирина Верещук жестко отреагировала на заявление экс-нардепа Владимира Парасюка, которые тот сделал в публикация в соцсети, касательно ее перспектив как столичного градоначальника. К своему опоненту Верещук так же обратилась через свою станицу в социальной сети Facebook. Текст ее колоритной заметки редакция приводит в оригинале:

"Ра@ульські байки від поросюків.

Нарешті Парасюк не втримався і нагадав про себе. Щось там каже яким я була мером в Раві-Руській та яким я буду мером в Києві.

Із зрозумілих причин він та такі як він тепер почали бігати та розповсюджувати свої старі фейки про мене: про зв’язки з Медведчуком, про бурштинові багатства, про якісь земельні ділянки в Раві-Руській. Одним словом, ра@ульська маячня.

Про автора цих фейків достатньо пам’ятати наступне: 20 лютого 2014 із вікон Київської консерваторії стріляв саме він. Нещодавно, в інтерв’ю Гордону природня пиха та схильність до хизування змусила фігуранта визнати на камеру факт стрільби із вікна консерваторії по території Майдану незалежності. Йому б молитись щоб закон про амністію раптом не скасували, а він політичні коментарі дає. Дивно. Але нічого не зробиш. Вони такі. поросюки.", - написала нардеп Верещук.

Как сообщали Українські Новини, бывший народный депутат Украины Владимир Парасюк, известный участник Майдана, признал, что его группа вела огонь по милиционерам 20 февраля 2014 год.

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