Парасюк стрелял по Майдану из окон консерватории, - Верещук

Народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" и победитель праймериз от этой политсилы как возможный кандидат на должность мэра Киева Ирина Верещук жестко отреагировала на заявление экс-нардепа Владимира Парасюка, которые тот сделал в публикация в соцсети, касательно ее перспектив как столичного градоначальника. К своему опоненту Верещук так же обратилась через свою станицу в социальной сети Facebook. Текст ее колоритной заметки редакция приводит в оригинале:

"Ра@ульські байки від поросюків.

Нарешті Парасюк не втримався і нагадав про себе. Щось там каже яким я була мером в Раві-Руській та яким я буду мером в Києві.

Із зрозумілих причин він та такі як він тепер почали бігати та розповсюджувати свої старі фейки про мене: про зв’язки з Медведчуком, про бурштинові багатства, про якісь земельні ділянки в Раві-Руській. Одним словом, ра@ульська маячня.

Про автора цих фейків достатньо пам’ятати наступне: 20 лютого 2014 із вікон Київської консерваторії стріляв саме він. Нещодавно, в інтерв’ю Гордону природня пиха та схильність до хизування змусила фігуранта визнати на камеру факт стрільби із вікна консерваторії по території Майдану незалежності. Йому б молитись щоб закон про амністію раптом не скасували, а він політичні коментарі дає. Дивно. Але нічого не зробиш. Вони такі. поросюки.", - написала нардеп Верещук.

Как сообщали Українські Новини, бывший народный депутат Украины Владимир Парасюк, известный участник Майдана, признал, что его группа вела огонь по милиционерам 20 февраля 2014 год.