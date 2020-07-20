"Укрпочта" продала складов в Киеве на 18 млн гривен

Акционерное общество "Укрпочта" продала складские помещения в Киеве за 18 млн гривен.

Об этом генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Пока имеем первый заключенный договор по продаже недвижимости. Процедуры сложные и мы это преодолели.Новый владелец складских помещений в Киеве купил их за 17 999 999 гривен. Цена выросла более чем 3 раза от первоначальной стоимости. Двигаемся дальше. На очереди заключение новых соглашений по состоявшимся торгам. А на следующей неделе новые аукционы и новые объекты выставляем на продажу: турбазу на побережье Черного моря в с. Рыбаковка (Николаевская область), здания в Броварах и пригороде Львова", - написал он.

Как сообщали Українськi Новини, в январе-апреле текущего года акционерное общество "Укрпочта" купила 40,858 тыс. долларов и продала 43,978 тыс. долларов.

в июне "Укрпочта" провела первые 7 аукционов по продаже непрофильных активов.

В мае "Укрпочта" выставила на продажу первые 30 объектов непрофильных активов.

Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть против Игоря Смелянского дело о возможном злоупотреблении и получении неправомерной выгоды.

2019 год акционерное общество "Укрпочта" закончило с чистой прибылью 496,419 млн гривен (убыток предприятия в 2018 году составил 507,781 млн гривен), при этом увеличив чистый доход по сравнению с 2018 годом на 18,74%, или на 1,273 млрд гривен до 8,065 млрд гривен.

В декабре 2018 года публичное акционерное общество "Укрпочта" сменило форму собственности на частное акционерное общество, а также сменило название на "Акционерное общество "Укрпочта".

"Укрпочта" является монополистом почтовой связи Украины.