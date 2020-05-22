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22 мая 2020, пятница, 15:16 56
Экономика 2020-05-22T16:45:02+03:00
Українські Новини
В первом квартале 2020 "Укрпочта" купила $41 тыс. и продала $44 тысяч

В первом квартале 2020 "Укрпочта" купила $41 тыс. и продала $44 тысяч

Ольга Фандорина
Почта, Укрпочта, покупка валюты, Продажа валюты
Почта укрпочта Фото: prompolit.info
Почта укрпочта Фото: prompolit.info

В январе-апреле текущего года акционерное общество "Укрпочта" купила 40,858 тыс. долларов и продала 43,978 тыс. долларов.

Об этом Українським Новинам сообщили в "Укрпочте".

В 2019 году "Укрпочтой" было куплено 410 850 долларов и продано 269 424 долларов, а также куплено 158 480 евро и продано 88 430 евро.

За первые четыре месяца текущего года валютообменные операции подверглись колебаниям из-за введения карантина.

За январь-апрель 2020 было куплено 40 858 долларов и продано 43 978 долларов; куплено 12 165 евро и продано 10 540 евро.

Как сообщали Українські Новини, почтовый оператор "Укрпочта" имеет лицензию НБУ на осуществление операций по обмену валют.

Верховная Рада намерена разрешить акционерному обществу "Укрпочта" проведение расчетных банковских операций.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году "Укрпочта" получила 500 млн гривен дотаций из государственного бюджета на компенсацию расходов по выплате и доставке пенсий и денежной помощи населению. При этом ее директор оправдывает свою гигантскую зарплату высокой прибылью в 600 млн гривен за прошлый год.

Кроме того, по информации агентстсва в 2019 году Пенсионный фонд увеличил выплаты компании "Укрпочта" за услуги по выплате и доставке пенсий  на 7% до 1,485 млрд гривен.

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