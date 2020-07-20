Нардеп обвинил Игоря Мирошниченко в вымогательстве денег у застройщиков

Депутат Киевсовета Игорь Мирошниченко может быть причастен к вымогательству денег у застройщиков. Об этом заявил народный депутат Алексей Кучеренко.

"Вы удивляетесь - почему такой бардак с незаконной застройкой города и почему наши строители едут за границу?! Вот вам конкретное объяснение. Этот подонок, прикрываясь святыми патриотическими лозунгами занимается примитивным рэкетом. Схема построена "железобетонная" - благодаря прокурорско-полицейской мафии и через коррумпированную ГАСИ каждая строительная площадка автоматически становится "полузаконной". И тут появляется этот рэкетир, который под патриотическими лозунгами в окружении накуренного бандитского "сообщества" начинает требовать по 100 тыс. долларов откупа по каждому объекту", - сообщил Кучеренко.

По словам нардепа, он готовит официальное письмо к президенту и всех правоохранительных структур о деятельности Игоря Мирошниченко.

"Вот яркий и дерзкий пример "инвестиционной няни". Киевляне - не допустим, чтобы эта мерзость была вашим депутатом! Обращаюсь к господину Тягнибоку - избавляйтесь от отбросов" - пояснил Кучеренко.

Ранее одна из крупнейших строительных компаний "Интеграл Строй" заявила о шантаже и вымогательстве крупной суммы со стороны псевдоактивистов - общественных организаций - "Стоп произвол" и "Крепость", действиями которых руководят Сергей Мельниченко и Юрий Федоренко. В "Интеграл Буд" отмечают, что к руководителям компании неоднократно обращались определенные лица, которые называют себя представителями активистов, но их настоящей целью было получить вознаграждение за прекращение акций. Речь шла о суммах в сотни тысяч долларов США за каждый объект. По информации СМИ, деятельность "Стоп Произвол" и "Твердыни" координирует именно Игорь Мирошниченко.