За два дня полиция поймала на взятках 9 чиновников: кто на чем попался

.Национальная полиция 15-16 июля задержала 9 чиновников по подозрению во взяточничестве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции, передают Українські Новини. "В течение 15 и 16 июля оперативники территориальных управлений департамента стратегических расследований Национальной полиции совместно с другими правоохранительными органами разоблачили во взяточничестве 9 человек",- говорится в нем. Так, 16 июля в Кировоградской области был задержан начальник одного из отделов управления Государственной службы по вопросам труда области. За прохождение обучения работников по вопросам охраны и выдачу соответствующих удостоверений он требовал 11 тыс. гривен и в качестве "аванса" получил 4,5 тыс. гривен неправомерной выгоды. В Волынской области председатель квалификационной комиссии межрегионального управления Государственной службы морского и речного транспорта получил 10 тыс. гривен неправомерной выгоды за выдачу водительского удостоверения торгового судна. К коррупционной деятельности он привлек еще 2 членов этой комиссии. 16 июля на месте задержания, кроме суммы неправомерной выгоды, полицейские изъяли еще 43 тыс. гривен, происхождение которых будет устанавливаться. 16 июля во Львовской области и 15 июня в Запорожской области оперативники задержали сотрудников Государственной службы по безопасности на транспорте. За решение вопроса о снятии с учета использованного разрешения на международные перевозки инспектор из Львовской области получил 4 тыс. гривен, а из Запорожья - 5 тыс. гривен за непривлечение перевозчика к ответственности за нарушения правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам. Как сообщали Українські Новини, в Харькове мошенники пытались "продать" должности председателей Харьковской обладминистрации и ГУ Налоговой службы. СБУ задержала на взятке в 100 тысяч долларов автора "пленок Ермака" Дмитрия Штанько.