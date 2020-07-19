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19 июля 2020, воскресенье, 20:45 902
Силовые структуры 2020-07-19T20:45:55+03:00
Українські Новини
За два дня полиция поймала на взятках 9 чиновников: кто на чем попался

За два дня полиция поймала на взятках 9 чиновников: кто на чем попался

Ольга Фандорина
Подозрение во взяточничестве, Задержание на взятке, Взятки, Взятки чиновникам

.Национальная полиция 15-16 июля задержала 9 чиновников по подозрению во взяточничестве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции, передают Українські Новини.

"В течение 15 и 16 июля оперативники территориальных управлений департамента стратегических расследований Национальной полиции совместно с другими правоохранительными органами разоблачили во взяточничестве 9 человек",- говорится в нем.

Так, 16 июля в Кировоградской области был задержан начальник одного из отделов управления Государственной службы по вопросам труда области.

За прохождение обучения работников по вопросам охраны и выдачу соответствующих удостоверений он требовал 11 тыс. гривен и в качестве "аванса" получил 4,5 тыс. гривен неправомерной выгоды.

В Волынской области председатель квалификационной комиссии межрегионального управления Государственной службы морского и речного транспорта получил 10 тыс. гривен неправомерной выгоды за выдачу водительского удостоверения торгового судна.

К коррупционной деятельности он привлек еще 2 членов этой комиссии.

16 июля на месте задержания, кроме суммы неправомерной выгоды, полицейские изъяли еще 43 тыс. гривен, происхождение которых будет устанавливаться.

16 июля во Львовской области и 15 июня в Запорожской области оперативники задержали сотрудников Государственной службы по безопасности на транспорте.

За решение вопроса о снятии с учета использованного разрешения на международные перевозки инспектор из Львовской области получил 4 тыс. гривен, а из Запорожья - 5 тыс. гривен за непривлечение перевозчика к ответственности за нарушения правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам.

Как сообщали Українські Новини, в Харькове мошенники пытались "продать" должности председателей Харьковской обладминистрации и ГУ Налоговой службы.

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