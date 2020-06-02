В Харькове мошенники пытались "продать" должности председателей Харьковской обладминистрации и ГУ Налоговой службы

Правоохранители задержали 2 киевлян по подозрению в "продаже" должностей председателя Харьковской областной государственной администрации (ОГА) и главы Главного управления Государственной налоговой службы. Об этом харьковский губернатор Алексей Кучер написал в Telegram, передают Українськi Новини.

"Только что в ресторане "Ла Страда" в Харькове задержали двух киевлян непосредственно после получения ими первого транша денежных средств в сумме 150 000 долларов США за должности председателя Харьковской ОГА и главы ГУ ГНС в Харьковской области", - написал он.

Кучер также отметил, что общая "стоимость" должности председателя Харьковской ОГА была оценена в 1 млн долларов.

На данный момент продолжаются обыски в Харьковской, Киевской и Одесской областях по адресам проживания, местам работы и арендованным помещениям фигурантов дела.

Как сообщали Українськi Новини, в ноябре Президент Владимир Зеленский назначил председателем Харьковской областной государственной администрации Алексея Кучера вместо Юлии Светличной.