Дожди зальют запад Украины. Спасатели предупредили о подъеме уровня воды в реках

В воскресенье, 19 июля, в Карпатах и на Закарпатье пройдут значительные дожди. Спасатели предупреждают о I уровне опасности.

Об этом говорится в сообщении ГосЧС.



"По данным УкрГидрометцентра, 19 июля днем в Карпатах и на Закарпатье значительные дожди (I уровень опасности, желтый)", - сказано в нем.



Кроме того, 19-20 июля на реках бассейнов Сяна и Днестра ожидается подъем уровней воды на 0,2-1 метра.



"19 - 20 июля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Iвано- Франковская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 1 м над уровнями на 08 ч 17 июля, возможен выход воды на отдельных участках речных пойм, без остатка негативных последствий. При значительных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока", - предупредили спасатели.



Температура в Украине установится на уровне 24-29 градусов тепла. В западных областях будет прохладнее – 21-26 градусов тепла. Жарче всего будет в южных регионах – там ожидается 28-32 градуса тепла.

Прогноз погоды 19 июля. Карта: Укргидрометцентр



Напомним, ранее синоптики рассказали, что до конца лет в Украине ожидается жара и засуха, до конца июля дневная температура воздуха будет держаться на уровне 24-26 градусов.



