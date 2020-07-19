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19 июля 2020, воскресенье, 09:15 121 Карта
Общество 2020-07-19T11:30:03+03:00
Українські Новини
Дожди зальют запад Украины. Спасатели предупредили о подъеме уровня воды в реках

Дожди зальют запад Украины. Спасатели предупредили о подъеме уровня воды в реках

Валерия Драгомирова
Погода, Карпаты, Дожди, Прогноз погоды, Уровень воды в реках, Дожди на Закарпатье, Дожди на западе
Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

В воскресенье, 19 июля, в Карпатах и на Закарпатье пройдут значительные дожди. Спасатели предупреждают о I уровне опасности.

Об этом говорится в сообщении ГосЧС. 

"По данным УкрГидрометцентра, 19 июля днем в Карпатах и на Закарпатье значительные дожди (I уровень опасности, желтый)", - сказано в нем. 

Кроме того, 19-20 июля на реках бассейнов Сяна и Днестра ожидается подъем уровней воды на 0,2-1 метра.

"19 - 20 июля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Iвано- Франковская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 1 м над уровнями на 08 ч 17 июля, возможен выход воды на отдельных участках речных пойм, без остатка негативных последствий. При значительных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока", - предупредили спасатели. 

Температура в Украине установится на уровне 24-29 градусов тепла. В западных областях будет прохладнее – 21-26 градусов тепла. Жарче всего будет в южных регионах – там ожидается 28-32 градуса тепла.

Прогноз погоды 19 июля. Карта: УкргидрометцентрПрогноз погоды 19 июля. Карта: Укргидрометцентр


Напомним, ранее синоптики рассказали, что до конца лет в Украине ожидается жара и засуха, до конца июля дневная температура воздуха будет держаться на уровне 24-26 градусов.

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