подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
18 июля 2020, суббота, 10:28 109
Общество 2020-07-18T12:15:02+03:00
Українські Новини
Как избежать пробок на дорогах курортного направления в Запорожской области. Схема объезда

Как избежать пробок на дорогах курортного направления в Запорожской области. Схема объезда

Анна Рудык
Ремонт, Укравтодор, Ремонт дорог, Владислав Криклий
Строительство дорог. Фото: facebook.com/y.golyk
Строительство дорог. Фото: facebook.com/y.golyk

В Запорожской области проводятся строительные работ на трех автомобильных дорогах. Об этом в своем Telegram-канале написал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Так, он сообщил, что строительные работы проводятся на таких дорогах:

  • М-18 Харьков - Симферополь
  • Н-30 Васильевка - Бердянск
  • Т-04-01 Днепр - Васильковка - Покровское - Гуляйполе - Пологи - Мелитополь

"Для удобства всех, кто запланировал в ближайшее время отдых на Азовском море, Укравтодор разработал рекомендуемые схемы объезда дорожных ремонтов. Учитывайте эту информацию при планировании маршрутов и путешествуйте безопасно! Всего в 2020 году в Запорожской области отремонтируем более 200 км автодорог. А по всей Украине - более 6000 км", - написал Криклий.

Схема объезда ремонтных участков в Запорожской области. Карта: УкравтодорСхема объезда ремонтных участков в Запорожской области. Карта: Укравтодор

Как сообщали Українські Новини, 17 июля, в Киеве на съездах Шулявского путепровода частично ограничили движение на несколько дней в связи с укладкой верхних слоев асфальтобетонного покрытия. 

Также на Южном мосту в Киеве до конца лета ограничат движение из-за ремонтных работ.

Больше новостей о: Ремонт Укравтодор Ремонт дорог Владислав Криклий

В следующем году в Киеве хотят сделать капитальный...
В Украине появятся "умные дороги". Что это значит...
В Киеве на три дня ограничили съезд с Шулявского п...
"Укрзализныця" подставила министра Криклия, провал...
После однодневного падения заболеваемость коронавирусом увеличилась почти на 5%, а смертность - на 90
За весь период независимости Украины в ДТП погибли 174 тыс. человек, а пострадали - более миллиона
Новости
Взрыв возле метро "Шулявская". Полиция сообщила еще о троих пострадавших 12:00
В СМИ появилась информация о 1,2 млн гривен долга нового главы НБУ за коммуналку. Адвокат отрицает 11:30
После однодневного падения заболеваемость коронавирусом увеличилась почти на 5%, а смертность - на 90 11:00
НАБУ и ВАКС делом против Бахматюка подрывают фундаментальные принципы права и разрушают основы судопроизводства в Украине, - заявление Харьковской правозащитной группы 11:00
Как избежать пробок на дорогах курортного направления в Запорожской области. Схема объезда 10:28
больше новостей
В Украине создали 136 укрупненных районов. Полный список 07:00
С 1 сентября у медиков вырастет зарплата. На сколько повысят 14:40
В июне из зарплаты Садового вычли 42,3 тысячи гривен 06:45 Документ
Штрафы за нарушение ПДД. Фото: Pixabay
Камеры Авакова оштрафовали грузовой прицеп вместо джипа 16:50
В Эстонии заявили о смерти своего гражданина на Донбассе 21:06
больше новостей
В Украине создали 136 укрупненных районов. Полный список 07:00
Саакашвили некомпетентен в вопросе судебной реформы, — юрист 18:21
Почти половина украинцев не хотят менять коммунистические названия улиц и городов, — опрос 20:25
Посоветуйтесь с народом, хочет ли он федерацию или унитарное государство, – Кравчук 18:34
Зеленский наградил Кравчука орденом Ярослава Мудрого 21:52
больше новостей
В Одесской области в масштабном ДТП погибли шесть человек, еще трое госпитализированы
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok