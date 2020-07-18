Как избежать пробок на дорогах курортного направления в Запорожской области. Схема объезда

В Запорожской области проводятся строительные работ на трех автомобильных дорогах. Об этом в своем Telegram-канале написал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Так, он сообщил, что строительные работы проводятся на таких дорогах:

М-18 Харьков - Симферополь

Н-30 Васильевка - Бердянск

Т-04-01 Днепр - Васильковка - Покровское - Гуляйполе - Пологи - Мелитополь

"Для удобства всех, кто запланировал в ближайшее время отдых на Азовском море, Укравтодор разработал рекомендуемые схемы объезда дорожных ремонтов. Учитывайте эту информацию при планировании маршрутов и путешествуйте безопасно! Всего в 2020 году в Запорожской области отремонтируем более 200 км автодорог. А по всей Украине - более 6000 км", - написал Криклий.

Схема объезда ремонтных участков в Запорожской области. Карта: Укравтодор

Как сообщали Українські Новини, 17 июля, в Киеве на съездах Шулявского путепровода частично ограничили движение на несколько дней в связи с укладкой верхних слоев асфальтобетонного покрытия.

Также на Южном мосту в Киеве до конца лета ограничат движение из-за ремонтных работ.