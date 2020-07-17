Портнов назвал глупостью обвинения судей киевского админсуда

Юрист Андрей Портнов назвал глупостью сообщение о подозрении председателю Окружного админсуда столицы Павлу Вовку и еще 6 судьям. Об этом он написал на своей странице в Facebook. "Мой прогноз очень простой — действия НАБУ и прокурора Венедиктовой будут признаны незаконными и не пройдут через судебную систему и Высший совет правосудия. Судей окружного суда пять-шесть месяцев потрясет, и они снова приступят к работе, как это было после прошлой попытки беспрецедентного давления и фальсификации против них уголовных дел", - написал Портнов. Он предположил, что к этому времени прокурора Ирину Венедиктову уже заменят кем-то другим, а главу НАБУ Артема Сытника тоже сместят с должности. Скриншот Facebook Андрей Портнов Как сообщали Українськi Новини, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении председателю Окружного админсуда столицы Павлу Вовку и еще 6 судьям. Их подозревают в создании преступной организации и захвате власти. Ранее обыски в Окружном административном суде проходили также и в 2019 году. Окружной адмистративный суд Киева считал обыски НАБУ и ГПУ пиаром Сытника и Горбатюка.