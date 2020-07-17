Эксперты прогнозируют рот цен на ноутбуки к августу

Сеть магазинов по продаже бытовой техники и электроники "Фокстрот" констатирует, что наибольшим спросом среди украинцев пользуются ноутбуки в ценовой категории 10-20 тыс. гривен.

Об этом Українським Новинам сообщил менеджер отдела компьютерной техники и мобильных устройств сети Александр Зелинский.

"В разрезе цен наибольшим спросом среди украинцев (60% продаж) пользуются ноутбуки от 10 до 20 тыс. гривен. В этом ценовом сегменте сосредоточено 2 наиболее популярные категории устройств. Первая - ноутбуки средней конфигурации (цена 10-15 тыс. гривен), которые люди покупают тогда, когда им не нужен игровой ноутбук, но при этом их уже не устраивает начальный уровень. Аналогичным спросом пользуются более усовершенствованные устройства по 15-20 тыс. гривен из серии начального гейминга. Их тоже покупают не столько геймеры, сколько люди, которые хотят получить универсальное, более производительное решение и с возможностью поиграть в казуальные игры", - отметил он.

По словам Зелинского, с начала года цены на ноутбуки оставались на стабильном уровне и даже в марте, на фоне роста курса доллара, не спешили повышаться.

Однако в связи как с постепенным ростом курса доллара, так и в связи с дефицитом товара вследствие карантина, цены на ноутбуки выросли на 10%.

Зелинский подчеркнул, что если в конце первого - начале второго квартала был избыток предложений, то на данный момент ситуация противоположная.

Во время мирового локдауна все заводы по производству компьютерной техники и комплектующих остановили свои производственные мощности на 1-1,5 месяца, что повлекло сбой в поставках.

При этом в США и странах Европы спрос на данные товары вырос в 1,5-2 раза, а в некоторых странах - и в 3 раза относительно аналогичных периодов 2019 года.

"В Украине такой ажиотаж проявился в меньшей степени, но рост продаж ноутбуков наблюдался довольно существенный. Начиная с мая, рынок начал показывать положительную динамику +40% к прошлому году. Сейчас спрос снизился, цены остаются стабильными. Впрочем, рост цен можно ожидать ближе к августу. Пока заводы возобновляют работу, поставщики становятся в очередь за новыми партиями товаров", - прокомментировал Зелинский.

По прогнозам специалистов компании "Фокстрот", новые поставки ноутбуков задерживаются до начала школьного сезона, поэтому спрос может превысить предложение - соответственно стоит ожидать роста цен.

Кроме того, цены могут измениться в случае роста курса валют.

В то же время ситуация со смартфонами и планшетами была более прогнозированной.

Запасов данных товаров, которые были сделаны еще до локдауна, хватило для удовлетворения возросшего спроса.

"Наибольшим спросом пользуются у украинцев смартфоны в ценовой категории 5 тыс. гривен, планшеты - в среднем 5,5 тыс. гривен. По ценам, то они естественно снижаются, когда выходит новая модель в аналогичной линейке бренда", - сообщил Зелинский.

Как сообщали Українськi Новини, компания GfK Ukraine констатирует, что начало карантина привело к сокращению рынка бытовой техники и электроники на 37%.

Vodafone заявляет об увеличении спроса на Wi-Fi-роутеры и 4G-модемы после введения карантина.