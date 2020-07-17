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  • Арлем Дезир уходит с поста представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, – Томиленко
17 июля 2020, пятница, 13:26 499
СМИ 2020-07-17T13:36:08+03:00
Українські Новини
Арлем Дезир уходит с поста представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, – Томиленко

Арлем Дезир уходит с поста представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, – Томиленко

Петр Стуженко
ОБСЕ, НСЖУ, Сергей Томиленко, Арлем Дезир
Арлем Дезир. Фото: Евгений Савилов / AFP
Арлем Дезир. Фото: Евгений Савилов / AFP

Председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что Арлем Дезир уходит с поста представителя Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ.

Об этом сообщил "Радио Свобода", ссылаясь на Facebook-страницу Томиленко.

По словам председателя НСЖУ, о своем решении Дезир проинформировал в своем письме в адрес НСЖУ. Срок его полномочий истекает 18 июля.

"Я собираюсь закончить свой мандат, я переживаю, что оставляю Институцию без руководителя с полномочиями. Но чувствую облегчение, зная, что есть сильная команда на месте и что вы будете продолжать бороться за свободу СМИ и свободу слова. Для меня было настоящей честью служить представителем ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации", - процитировал Томиленко письмо Дезира.

Арлем Дезир был избран на должность представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ в июле 2017 года.

Как сообщала директор международных кампаний "Репортеров без границ" Ребекка Винсент, 10 июля 2020 года Азербайджан и Таджикистан заблокировали назначение Арлем Дезира на второй срок полномочий. Эти страны имеют одни из худших показателей свободы СМИ в регионе ОБСЕ.

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