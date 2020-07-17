Журналисты выяснили, что Офис Президента помог экс-регионалам разваливать "Коневодство Украины", - СМИ

Евгений Веретюк, бывший помощник Азарова, 14 июля был назначен и.о. директора ГП "Коневодство Украины" приказом Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко. Это кадровое решение было принято по указанию Офиса Президента, утверждается в расследовании газеты "Правдоискатель".

По данным журналистов, Евгений Веретюк связан со Згарой. Его представляли на предприятии вместе с новым-старым заместителем Катериной Рожковой, которая работала на этой должности при Згаре и остается его человеком.

Государственное предприятие "Коневодство Украины" владеет 43 тыс. га земли и 15-ю филиалами, при этом за последний год понесло убытки в сумме 250 млн. грн., говорится в расследовании. Общественность бьет тревогу: квалифицированных сотрудников увольняют или заставляют уволиться, отправляют лошадей на бойню целыми поголовьями. Проводится политика уничтожения конных заводов и коневодства в целом ради продажи земли госпредприятия. Например, для рейдеров являются лакомыми кусками 30 га территории племконецентра в Броварах под Киевом и Одесский ипподром, 29 га в центре города.

"Правдошукач" утверждает, что госпредприятие приходит в упадок, опутанное схемами конюха экс-президента Януковича, владельца конного завода "Миллениум" Константина Згары и владельца агрохолдинга "Деметра" Геннадия Сидоренко, которого в СМИ называют рейдером. В частности, структуры Сидоренко и Згары без спросу проводят сельскохозяйственные работы на землях предприятия, ни с кем не согласовывая цены на посевы.

"Как Згара, так и Сидоренко решают свои вопросы через председателя комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Николая Сольского, к которому прислушиваются в Офисе Президента и профильном министерстве", - говорится в расследовании.