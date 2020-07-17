Журналісти з'ясували, що Офіс Президента допоміг екс-регіоналам розвалювати "Конярство України", - ЗМІ

Євген Веретюк, колишній помічник Азарова, 14 липня був призначений в.о. директора ДП "Конярство України" наказом Міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігоря Петрашка. Це кадрове рішення було прийнято за вказівкою Офісу Президента, стверджується у розслідуванні газети "Правдошукач".

За даними журналістів, Євген Веретюк пов'язаний з Згарою. Його представляли на підприємстві разом із новим-старим заступником Катериною Рожковою, яка працювала на цій посаді при Згарі і залишається її людиною.

Державне підприємство "Конярство України" володіє 43 тис. га землі і 15-ма філіями, при цьому за останній рік понесло збитки у сумі 250 млн. грн., йдеться в розслідуванні. Громадськість б'є на сполох: кваліфікованих співробітників звільняють або примушують звільнитися, відправляють коней на бійню цілими поголов'ями. Проводиться політика знищення кінних заводів і конярства в цілому заради продажу землі держпідприємства. Наприклад, для рейдерів є ласими шматками 30 га території племконецентру в Броварах під Києвом і Одеський іподром, 29 га в центрі міста.

"Правдошукач" стверджує, що держпідприємство приходить у занепад, обплутане схемами конюха екс-президента Януковича, власника кінного заводу "Міленіум" Костянтина Згари і власника агрохолдингу "Деметра" Геннадія Сидоренка, якого у ЗМІ називають рейдером. Зокрема, структури Сидоренка і Згари без дозволу проводять сільськогосподарські роботи на землях підприємства, ні з ким не узгоджуючи ціни на посіви.

"Як Згара, так і Сидоренко вирішують свої питання через голову комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Миколу Сольського, до якого прислухаються в Офісі Президента і профільному міністерстві", - йдеться в розслідуванні.