підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Журналісти з'ясували, що Офіс Президента допоміг екс-регіоналам розвалювати "Конярство України", - ЗМІ
17 липня 2020, пʼятниця, 12:19 366
Економіка 2020-07-17T13:45:02+03:00
Українські Новини
Журналісти з'ясували, що Офіс Президента допоміг екс-регіоналам розвалювати "Конярство України", - ЗМІ

Журналісти з'ясували, що Офіс Президента допоміг екс-регіоналам розвалювати "Конярство України", - ЗМІ

Петро Стуженко
Економіка, Коні, Офіс Президента України, Сільське господарство, Конярство України
Конярство України. Фото: truth.in.ua
Конярство України. Фото: truth.in.ua

Євген Веретюк, колишній помічник Азарова, 14 липня був призначений в.о. директора ДП "Конярство України" наказом Міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігоря Петрашка. Це кадрове рішення було прийнято за вказівкою Офісу Президента, стверджується у розслідуванні газети "Правдошукач".

За даними журналістів, Євген Веретюк пов'язаний з Згарою. Його представляли на підприємстві разом із новим-старим заступником Катериною Рожковою, яка працювала на цій посаді при Згарі і залишається її людиною.

Державне підприємство "Конярство України" володіє 43 тис. га землі і 15-ма філіями, при цьому за останній рік понесло збитки у сумі 250 млн. грн., йдеться в розслідуванні. Громадськість б'є на сполох: кваліфікованих співробітників звільняють або примушують звільнитися, відправляють коней на бійню цілими поголов'ями. Проводиться політика знищення кінних заводів і конярства в цілому заради продажу землі держпідприємства. Наприклад, для рейдерів є ласими шматками 30 га території племконецентру в Броварах під Києвом і Одеський іподром, 29 га в центрі міста.

"Правдошукач" стверджує, що держпідприємство приходить у занепад, обплутане схемами конюха екс-президента Януковича, власника кінного заводу "Міленіум" Костянтина Згари і власника агрохолдингу "Деметра" Геннадія Сидоренка, якого у ЗМІ називають рейдером. Зокрема, структури Сидоренка і Згари без дозволу проводять сільськогосподарські роботи на землях підприємства, ні з ким не узгоджуючи ціни на посіви.

"Як Згара, так і Сидоренко вирішують свої питання через голову комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Миколу Сольського, до якого прислухаються в Офісі Президента і профільному міністерстві", - йдеться в розслідуванні.

Більше новин про: Економіка Коні Офіс Президента України Сільське господарство Конярство України

Чорноморські портовики вийшли на мітинг проти росі...
У ДТП з кіньми і каретою у Львові постраждали дві ...
Призначити Лещенка до наглядової ради "Укрзалізниц...
Введення нового податку на земельні паї та ріллю п...
Рада створила 136 укрупнених районів
У Києві зафіксували рекорд з кількості людей, які вилікувалися від коронавірусу
Новини
Коцюбинське включили до Бучацький район Київської області 14:17
"Це буде днище". У соцмережах обговорюють висунення Ірини Верещук на пост мера Києва 14:15
Поліція склала 566 протоколів за порушення карантину на ринках і в закладах харчування 13:47
Голова АМКУ задекларувала 57,2 тис. гривень щомісячної зарплати і дві квартири 13:42
НАБУ викликає екс-міністра екології Злочевського на допити 21-23 липня 13:30
більше новин
Експерти вітають легалізацію грального бізнесу і сподіваються на якнайшвидше підписання закону Президентом 14:47
Легалізації грального бізнесу недостатньо, необхідно врегулювати його оподаткування, - експерти 15:09
Податок GGR треба вводити після системи онлайн моніторингу грального бізнесу, - експерти 14:57
Кадрові скандали в Держпраці виникли через спроби створити важіль тиску на бізнес під вибори, - ЗМІ 12:14
Ярославський Зеленському: неважливо, хто купить "Електроважмаш", його важливо продати, щоб врятувати 18:52
більше новин
Звернення до Київського міського голови Віталія Кличка: давайте діяти відкрито і чесно! 10:22
Епідеміолог розповів, чи варто їхати у відпустку за кордон цього літа 09:40
Рада призначила головою НБУ Шевченка 11:25
Всі вже втомилися. Зеленський проти продовження карантину більш ніж на місяць 14:09
Легалізації грального бізнесу недостатньо, необхідно врегулювати його оподаткування, - експерти 15:09
більше новин
Міноборони планує у вересні провести військові навчання у відповідь на навчання Росії
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok