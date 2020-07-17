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17 июля 2020, пятница, 12:50 119
Политика 2020-07-17T13:15:02+03:00
Українські Новини
Укргазбанк назначил врио предправления Кравца вместо новоназначенного главы НБУ Шевченко

Укргазбанк назначил врио предправления Кравца вместо новоназначенного главы НБУ Шевченко

Валерия Драгомирова
Укргазбанк, Андрей Кравец, Кирилл Шевченко
Укргазбанк. Фото: UA:Перший
Укргазбанк. Фото: UA:Перший

Укргазбанк назначил временно исполняющим обязанности председателя правления Андрея Кравца вместо Кирилла Шевченко, который стал главой Нацбанка

Об этом говорится в сообщении банка в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку НКЦБФР, передают Українські Новини. 

Данное решение было принято наблюдательным советом банка 16 июля.

Шевченко пребывал на должности предправления Укргазбанка 5 лет.

Акциями банка он не владеет. 

Указывается, что Кравец в течение последних пяти лет занимал должность члена правления, а также первого заместителя председателя правления Укргазбанка.

Кравец владеет долей в размере 0,00013% в уставном капитале Укргазбанка.

Как сообщали Українськi Новини, 16 июля Верховная Рада назначила главой Национального банка председателя правления Укргазбанка Кирилла Шевченко.


За принятие постановления №3387 проголосовали 332 депутата при минимально необходимых 226. 

Кроме того, глава НБУ Кирилл Шевченко задекларировал почти 15 млн гривен зарплаты в Укргазбанке и участок жены в Крыму.




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