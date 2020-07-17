Укргазбанк назначил врио предправления Кравца вместо новоназначенного главы НБУ Шевченко

Укргазбанк назначил временно исполняющим обязанности председателя правления Андрея Кравца вместо Кирилла Шевченко, который стал главой Нацбанка.

Об этом говорится в сообщении банка в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку НКЦБФР, передают Українські Новини.

Данное решение было принято наблюдательным советом банка 16 июля.

Шевченко пребывал на должности предправления Укргазбанка 5 лет.

Акциями банка он не владеет.

Указывается, что Кравец в течение последних пяти лет занимал должность члена правления, а также первого заместителя председателя правления Укргазбанка.

Кравец владеет долей в размере 0,00013% в уставном капитале Укргазбанка.

Как сообщали Українськi Новини, 16 июля Верховная Рада назначила главой Национального банка председателя правления Укргазбанка Кирилла Шевченко.



За принятие постановления №3387 проголосовали 332 депутата при минимально необходимых 226.



Кроме того, глава НБУ Кирилл Шевченко задекларировал почти 15 млн гривен зарплаты в Укргазбанке и участок жены в Крыму.







