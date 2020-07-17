подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • В Украине создали "Инициативы 16 июня", чтобы оценить как реализована Декларация о суверенитете
17 июля 2020, пятница, 11:49 131
Политика 2020-07-17T11:49:01+03:00
Українські Новини
В Украине создали "Инициативы 16 июня", чтобы оценить как реализована Декларация о суверенитете

В Украине создали "Инициативы 16 июня", чтобы оценить как реализована Декларация о суверенитете

Павел Твердохлиб
Политика, Объединение, Суверенитет, Филипчук, Ермолаев, декларация
Декларация о государственном суверенитете Украины. Фото: ВРУ
Декларация о государственном суверенитете Украины. Фото: ВРУ

В рамках мероприятий, посвященных 30-летию с дня подписания Декларации о государственном суверенитете Украины, объяялено о создании нового общественного объединения. Как сообщает портал uiamp.org.ua, именно к этой дате приурочено создание "Инициативы 16 июля", к которой уже присоединились более 20 человек, из них: Руслан Бортник, Андрей Ермолаев, Алексей Семений, Василий Филипчук, Александр Чалый, Марина Ставнийчук и др.

Инициативу на круглом столе представили: Руслан Бортник - глава Украинского Института политики, Андрей Ермолаев - руководитель Центра стратегической группы "София", Алексей Семений - директор Института глобальных трансформаций, и Василий Филипчук - главный советник Международного центра перспективных исследований.

Василий Филипчук открыл встречу, а после обнародовал Манифест "Ради общего будущего". Он подчеркнул, что годовщина принятия Декларации о государственном суверенитете - неимоверно важная дата для Украины и эпохальный шаг в борьбе страны за независимость. По его словам, существует необходимость дать объективную оценку того, что удалось сделать за прошедшие 30 лет, а также сформировать видение того, как дальше развиваться, исходя из положения, в котором находится сейчас Украина. Филипчук отметил, что в настоящее время в стране отсутствует центристская идеология, которую разделяли бы во всех частях Украины большинство украинцев.

Руслан Бортник подчеркнул, что для него одной из ключевых целей этого документа является украиноцентричность. Украина очень долго исторически блуждает между востоком и западом, вследствие этого постоянно превращается во фронт и окраину и теряет себя - именно по этой причине необходимо строить украиноцентричную политику, которая должна вестись через призму того, что это дает украинскому государству.

Андрей Ермолаев отметил, что экспертов, работающих над данным Манифестом, объединили знания и здравый смысл: они с большим волнением наблюдают за новым разрывом, возникшим между государством и обществом в целом. Цель работы - попытаться дать новые ответы на то, как суверенно жить в изменившемся мире в условиях ограничения суверенитета, больших социальных и территориальных потерь Украины и доминирующего общественного разочарования в стране.

Больше новостей о: Политика Объединение Суверенитет Филипчук Ермолаев декларация

Юлия Тимошенко и Андрей Садовой провели встречу дл...
Платформа Бойко требует прекратить дискриминацию р...
​Задержанного за вымогательство 100 000 долларов Ф...
Ермолаев: Луценко не нужно быть мстительным...
Смертность от коронавируса упала почти на 40% за сутки, а заболеваемость - на 5
Минобороны планирует в сентябре провести военные учения в ответ на учения России
Новости
"Голос" перешел в оппозицию 12:13
За полгода квартиры на первичке в Киеве подорожали на 1,6% 12:10
С сегодняшнего дня Израиль ужесточает карантин. Что запрещено 12:03
В Украине создали "Инициативы 16 июня", чтобы оценить как реализована Декларация о суверенитете 11:49
После небольшого падения на прошлой неделе доллар в обменниках пошел в рост 11:40
больше новостей
В Днепропетровской области усилили карантин 13:10
Водоснабжение. Фото: pixabаy.cоm/Skitterphoto
В нескольких районах Киева отключат горячую воду: список адресов 13:00 Документ
Сегодня в Раде будут голосовать за законопроект, которым предлагается продолжить обучение в школах на русском 07:15
С 1 сентября у медиков вырастет зарплата. На сколько повысят 14:40
В Эстонии заявили о смерти своего гражданина на Донбассе 21:06
больше новостей
К концу 21 века население Украины сократится до 17 миллионов, — исследование 19:10
Почти половина украинцев не хотят менять коммунистические названия улиц и городов, — опрос 20:25
Сегодня в Раде будут голосовать за законопроект, которым предлагается продолжить обучение в школах на русском 07:15
Посоветуйтесь с народом, хочет ли он федерацию или унитарное государство, – Кравчук 18:34
Зеленский наградил Кравчука орденом Ярослава Мудрого 21:52
больше новостей
Почти 15 млн гривен зарплаты в Укргазбанке и участок жены в Крыму. Что задекларировал новый глава НБУ Шевченко
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok