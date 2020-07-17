В Украине создали "Инициативы 16 июня", чтобы оценить как реализована Декларация о суверенитете

В рамках мероприятий, посвященных 30-летию с дня подписания Декларации о государственном суверенитете Украины, объяялено о создании нового общественного объединения. Как сообщает портал uiamp.org.ua, именно к этой дате приурочено создание "Инициативы 16 июля", к которой уже присоединились более 20 человек, из них: Руслан Бортник, Андрей Ермолаев, Алексей Семений, Василий Филипчук, Александр Чалый, Марина Ставнийчук и др.

Инициативу на круглом столе представили: Руслан Бортник - глава Украинского Института политики, Андрей Ермолаев - руководитель Центра стратегической группы "София", Алексей Семений - директор Института глобальных трансформаций, и Василий Филипчук - главный советник Международного центра перспективных исследований.

Василий Филипчук открыл встречу, а после обнародовал Манифест "Ради общего будущего". Он подчеркнул, что годовщина принятия Декларации о государственном суверенитете - неимоверно важная дата для Украины и эпохальный шаг в борьбе страны за независимость. По его словам, существует необходимость дать объективную оценку того, что удалось сделать за прошедшие 30 лет, а также сформировать видение того, как дальше развиваться, исходя из положения, в котором находится сейчас Украина. Филипчук отметил, что в настоящее время в стране отсутствует центристская идеология, которую разделяли бы во всех частях Украины большинство украинцев.

Руслан Бортник подчеркнул, что для него одной из ключевых целей этого документа является украиноцентричность. Украина очень долго исторически блуждает между востоком и западом, вследствие этого постоянно превращается во фронт и окраину и теряет себя - именно по этой причине необходимо строить украиноцентричную политику, которая должна вестись через призму того, что это дает украинскому государству.

Андрей Ермолаев отметил, что экспертов, работающих над данным Манифестом, объединили знания и здравый смысл: они с большим волнением наблюдают за новым разрывом, возникшим между государством и обществом в целом. Цель работы - попытаться дать новые ответы на то, как суверенно жить в изменившемся мире в условиях ограничения суверенитета, больших социальных и территориальных потерь Украины и доминирующего общественного разочарования в стране.