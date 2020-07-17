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17 июля 2020, пятница, 10:23 62
Финансы 2020-07-17T11:00:02+03:00
Українські Новини
Глава Совета НБУ Данилишин за смену всего правления НБУ

Глава Совета НБУ Данилишин за смену всего правления НБУ

Ирина Николенко
НБУ, Глава правления, Богдан Данилишин, Совет НБУ, Национальный банк Украины, Правление Национального банка
Богдан Данилишин. Фото: bank.gov.ua
Богдан Данилишин. Фото: bank.gov.ua

После того, как 16 июля Рада назначила главой Национального банка председателя правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко, председатель Совета НБУ Богдан Данилишин выступает за смену всего правления НБУ.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"В настоящее время задача – вернуть Национальный банк – Государству и народу Украины. Считаю, что весь состав бывшего правления НБУ образца 2014-2020 годов должен уйти в отставку. Но с кем из заместителей работать – это дело нового главы НБУ", – написал он.

По его данным, если в НБУ сменится состав правления (а его надо изменить на все 100%), то будут все условия для проведения необходимых изменений монетарной политики для стимулирования экономического роста путем развития процессов кредитования производства при условии обеспечения ценовой и финансовой стабильности.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк переводит часть сотрудников на трудовые контракты, чтобы новый глава не смог их уволить.

Яков Смолий подал заявление об отставке с поста главы Национального банка из-за политического давления.

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