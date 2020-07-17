Александр Кава: За время, что в Киеве лишь мечтают о метро Троещину, в китайском провинциальном городе сооруди

Своими размышлениями о темпах строительства метрополитена в Киеве и реализацией аналогичных проектов на той же китайской переферии поделился экс-замминистра инфраструктуры Александр Кава. Свои заметки он написал на персональной странице в социальной сети Facebook.

"Пока Вы 30 с лишним лет ждёте метро на Троещину, в провинциальном городе Чанша (Китай) (вероятно название этого города Вы слышите впервые) всего лишь за 5 лет (!!!) построили две новые линии метро сопоставимые со всем Киевским метрополитеном.

В китайском городе Чанша (провинция Хунань) за 5 лет построили две линии метро протяженностью 58 км с 43 станциями.

В Чанша несколько недель назад открыли одновременно две новые линии метрополитена - линию 3 и линию 5 протяженностью 36,4 км и 22,5 км, соответственно.

Метрополитен в Чанша был открыт 29 апреля 2014 года. Сейчас общая протяженность пяти линий метро составляет 142,5 км и имеет 111 станций", - резюмировал свой пост Александр Кава.

Как сообщали Українські Новини, руководство КГГА решило компенсировать из столичного бюджета потерю доходов в связи с COVID-19 двум коммунальным перевозчикам - КП "Киевский метрополитен" и КП "Киевпастранс".