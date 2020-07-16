Густелев и Кличко хотят, чтобы киевляне оплатили почти 1 млрд гривен "карантинных потерь" общественного транспорта, - СМИ

Кроме того, что руководство КП "Киевский метрополитен" в очередной раз собирается оплачивать многомиллионные услуги по подключению Автоматизированной системы учета оплаты проезда, данная коммунальная структура вместе с "братским" КП "Киевпастранс" хотят получить компенсацию из муниципального бюджета столицы за вынужденный простой в работе во время жесткого периода карантина.

Руководство Киевской горгосадминистрации (КГГА) решило компенсировать из столичного бюджета потерю доходов в связи с COVID-19 двум коммунальным перевозчикам - КП "Киевский метрополитен" и КП "Киевпастранс". Замглавы КГГА Александр Густелев уверяет, что из-за приостановки работы муниципального транспорта на время карантина убытки этих двух предприятий уже составили 971,78 млн гривен. Проблема в том, что проверить эту цифру не представляется возможным, информирует портал KV.

Автоматизированная система учета оплаты проезда (АСОП) в Киеве, несмотря на многолетние обещания городской власти, до сих пор не работает. Переход на единый электронный билет, несмотря на колоссальные бюджетные вливания, тоже постоянно переносят. Депутатам снова придется верить чиновникам на слово.

При этом, подчиненные Виталия Кличко уверяют - если депутаты Киевсовета откажутся компенсировать "Киевскому метрополитену" и "Киевпасстрансу" из городского бюджета 971,78 млн гривен, наступят последствия в виде ухудшение финансово-экономического состояния и материально-технической базы указанных предприятий, а также задержки выплаты заработной платы их работникам.