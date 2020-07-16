подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Транспорт
  • Густелев и Кличко хотят, чтобы киевляне оплатили почти 1 млрд гривен "карантинных потерь" общественного транспорта, - СМИ
16 июля 2020, четверг, 09:47 38
Транспорт 2020-07-16T09:47:01+03:00
Українські Новини
Густелев и Кличко хотят, чтобы киевляне оплатили почти 1 млрд гривен "карантинных потерь" общественного трансп

Густелев и Кличко хотят, чтобы киевляне оплатили почти 1 млрд гривен "карантинных потерь" общественного транспорта, - СМИ

Ирина Дорофейчук
Бюджет, КГГА, Транспорт, Метрополитен, Кличко, Карантин, Киевпасстранс
Транспорт. Фото:
Транспорт. Фото: "Информатор"

Кроме того, что руководство КП "Киевский метрополитен" в очередной раз собирается оплачивать многомиллионные услуги по подключению Автоматизированной системы учета оплаты проезда, данная коммунальная структура вместе с "братским" КП "Киевпастранс" хотят получить компенсацию из муниципального бюджета столицы за вынужденный простой в работе во время жесткого периода карантина.

Руководство Киевской горгосадминистрации (КГГА) решило компенсировать из столичного бюджета потерю доходов в связи с COVID-19 двум коммунальным перевозчикам - КП "Киевский метрополитен" и КП "Киевпастранс". Замглавы КГГА Александр Густелев уверяет, что из-за приостановки работы муниципального транспорта на время карантина убытки этих двух предприятий уже составили 971,78 млн гривен. Проблема в том, что проверить эту цифру не представляется возможным, информирует портал KV.

Автоматизированная система учета оплаты проезда (АСОП) в Киеве, несмотря на многолетние обещания городской власти, до сих пор не работает. Переход на единый электронный билет, несмотря на колоссальные бюджетные вливания, тоже постоянно переносят.  Депутатам снова придется верить чиновникам на слово.

При этом, подчиненные Виталия Кличко уверяют - если депутаты Киевсовета откажутся компенсировать "Киевскому метрополитену" и "Киевпасстрансу" из городского бюджета 971,78 млн гривен, наступят последствия в виде ухудшение финансово-экономического состояния и материально-технической базы указанных предприятий, а также задержки выплаты заработной платы их работникам.

Больше новостей о: Бюджет КГГА Транспорт Метрополитен Кличко Карантин Киевпасстранс

Вместо восстановления гигантских зарплат в госкомп...
Коцюбинское должно стать частью Киева, - Кличко...
Политолог положительно оценил работу Криклия во вн...
В Киеве три станции метро закрывали в час пик: взр...
Заболеваемость и смертность от коронавируса продолжают расти несколько дней подряд
Болгария разрешила въезд украинцам без теста на коронавирус и 14-дневного карантина
Новости
В Украине увеличилось количество госпитализированных от коронавируса. Среди них 36 детей 10:10
В Twitter взломали аккаунты Гейтса, Обамы, Маска и Apple 10:00
Сегодня Рада рассмотрит назначение главы НБУ 10:00
Густелев и Кличко хотят, чтобы киевляне оплатили почти 1 млрд гривен "карантинных потерь" общественного транспорта, - СМИ 09:47
Эпидемиолог рассказал, стоит ли ехать в отпуск за границу этим летом 09:40
больше новостей
В Днепропетровской области усилили карантин 13:10
Водоснабжение. Фото: pixabаy.cоm/Skitterphoto
В нескольких районах Киева отключат горячую воду: список адресов 13:00 Документ
Для украинцев открыта возможность провести отпуск в 25 странах. Куда можно полететь без самоизоляции 06:05
Акция протеста у завода Coca-Cola под Киевом. Фото: профсоюзная группа
Работники завода Coca-Cola под Киевом снова требовали повысить зарплату 18:14 Фото
Водительское удостоверение. Фото: vsim.ua
Пластиковое удостоверение водителя можно забрать в сервисных центрах МВД без очереди: как это сделать 11:46
больше новостей
К концу 21 века население Украины сократится до 17 миллионов, — исследование 19:10
Сегодня в Раде будут голосовать за законопроект, которым предлагается продолжить обучение в школах на русском 07:15
Для украинцев открыта возможность провести отпуск в 25 странах. Куда можно полететь без самоизоляции 06:05
Боевики 18 раз обстреляли позиции ООС во вторник. Семь военных ранены 09:22
Акция протеста у завода Coca-Cola под Киевом. Фото: профсоюзная группа
Работники завода Coca-Cola под Киевом снова требовали повысить зарплату 18:14 Фото
больше новостей
Сегодня в Раде будут голосовать за законопроект, которым предлагается продолжить обучение в школах на русском
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok