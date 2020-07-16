"Интер" покажет премьеру юбилейного концерта Натальи Валевской

В то время, как "Интер" начинает показывать "Славянский базар", в воскресенье, 19 июля, в 06:20 на "Интере" – телепремьера юбилейного шоу Натальи Валевской "Палала", посвященного 15-летию творческой деятельности певицы.

Об этом сообщает пресс-служба телеканала, передают " Українськi Новини.

Ровно 15 лет назад, в 2005 году, Наталья Валевская стала победительницей проекта "Шанс" на телеканале "Интер". Это переломное событие в ее жизни, ведь в один момент она стала известной не только в Украине, но и за ее пределами. "До этого проекта я была маленьким артистом в маленьком городке, а после "Шанса" обрела огромную популярность! Ведь "Интер" смотрят во всем мире, – рассказывает певица. – Поэтому я рада, что концерт, посвященный моему творческому юбилею, первыми увидят именно зрители "Интера" – канала, с которого для меня все начиналось".

В юбилейном концерте прозвучат популярные хиты артистки, новые композиции и перепевы любимых народных песен. Зрителей ждут яркие номера, уникальные декорации, световое шоу и спецэффекты – Наталья Валевская даже появится на сцене в виде… голограммы! Подготовка к этому концерту длилась больше года, а сама певица выступила также в качестве сопродюсера шоу. "Чтобы показать зрителям действительно качественное шоу, нам пришлось заморочиться, – говорит Наталья. – Мы брали для этого концерта все самое лучшее. Например, в декорациях использовали не цельный экран, а раздвижной. Такую сложную технологию часто используют мировые звезды".

Наталья Валевская также будет удивлять поклонников неожиданными образами. Специально для шоу "Палала" артистка шила уникальные костюмы. "Не было ни одного приобретенного наряда – мы все создавали с нуля по сложнейшим лекалам, разработанным дизайнерами, – рассказывает певица. – На изготовление костюмов ушло нескольких месяцев. Например, чтобы пошить юбку с изображением Лас-Вегаса – моего любимого города, – даже создавали ткань с эксклюзивным принтом". Правда, из-за особенностей некоторых нарядов и их веса Наталье пришлось отказаться от многих танцевальных трюков и поддержек.

Зато артистка устроила масштабный танцевальный флешмоб под песню Let's Dance. "Где бы я ни выступала с этой композицией, всегда вместе со мной под нее начинают танцевать даже самые сдержанные зрители, – рассказывает артистка. – Считаю, что танцы – это хорошая терапия для сбрасывания негатива".

Не обойдется и без дуэтов. Зрителей ждет чувственное исполнение песни "Нам не жить друг без друга" – Наталья Валевская споет ее вместе с Владом Сытником. "Это произведение отличается от песен из моего репертуара, – говорит певица. – Но оно привнесло душевность в этот концерт. После выступления зрители в зале одарили нас с Владом щедрыми аплодисментами".

Также в концерте Натальи Валевской на сцену выйдут другие коллеги и друзья артистки – Ирина Билык, Наталья Бучинская, Дима Коляденко, Михаил Грицкан, Мята, а также победители украинских и международных шоу талантов.

Не пропустите юбилейное шоу Натальи Валевской "Палала" – в воскресенье, 19 июля, в 06:20 на телеканале "Интер".

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