Вечера бокса: "Интер" покажет лучшие поединки Александра Усика

В то время, как запланированный на май бой между Ломаченко и Лопесом перенесли из-за коронавируса, с 20 по 24 апреля телеканал "Интер" устроит для своих телезрителей вечера большого бокса: покажет лучшие поединки нашего чемпиона Александра Усика. Каждый из этих боев сыграл важную роль в судьбе и карьере украинского боксера.

"После праздника Пасхи наступит Светлая седмица, – говорит руководитель редакции спортивных программ телеканала "Интер" Роман Кадемин. – В этот период принято ходить в гости к близким и родным. Но сегодняшняя ситуация с коронавиусом не располагает к этому. Мы также просим своих телезрителей оставаться дома, соблюдая карантинные ограничения. И, конечно же, оставаясь дома, включать "Интер" и смотреть "Большой бокс" с участием звезды мирового уровня Александра Усика. Мы посчитали это символичным – показать в Святую седмицу самые яркие поединки с участием человека, который, будучи православным христианином, верит в Бога, в себя и свои силы. Мы покажем блестящие поединки нашего чемпиона, которые были непростыми и принесли ему мировую славу".

20 апреля в 00:00 телезрители "Интера" увидят первый поединок Александра в рамках Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) против немца Марко Хука. Встреча боксеров проходила в сентябре 2017-го в Берлине на арене Max-Schmeling-Halle. Тогда украинец одержал победу над соперником техническим нокаутом.

21 апреля в 00:00 – полуфинальный бой WBSS за титул WBC с латышом Майрисом Бриедисом, который прошел в январе 2018-го на ArenaRiga в Латвии. Это был один из самых сложных поединков в карьере украинца: до конца было неясно, кому достанется победа.

22 апреля в 23:50 – финальный бой WBSS против россиянина Мурата Гассиева состоялся в июле 2018 года в Москве. Это был действительно большой бой, одержав победу в котором, Александр получил звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе, Кубок Мохаммеда Али и пояс журнала The Ring.

23 апреля в 23:50 смотрите на "Интере" поединок, в котором Александр Усик провел защиту титула абсолютного чемпиона мира, встретившисьнаринге с британцем Тони Белью на СК "Манчестер Арена" в ноябре 2018-го. Это был непростой бой: по ходу поединка Усик проигрывал по очкам и смог победить только благодаря нокауту. Как это было – смотрите в нашей трансляции. К слову, для Белью это поражение стало третьим и последним в профи-боксе: он закончил карьеру сразу после поражения от Усика. А сам Усик объявил о прекращении выступлений в первом тяжелом весе.

24 апреля в 23:50 – дебютный поединок Александра Усика в тяжелом весе. Он состоялся в октябре 2019-го на Wintrust Arena в Чикаго. Его оппонентом в ринге стал американец Чазз Уизерспун после того, как изначальный соперник – голландец Тайрон Спонг – за пять дней до выступления провалил доппинг-тест. Бой с Чаззом увенчался техническим нокаутом Усика: он стал официальным претендентом на чемпионский пояс по версии WBO, которым на данный момент владеет Энди Руис.