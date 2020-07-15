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  • "Интер" начинает показывать "Славянский базар". Кто из любимых артистов выступит на сцене
15 июля 2020, среда, 18:15 22
Lifestyle 2020-07-15T18:45:02+03:00
Українські Новини
"Интер" начинает показывать "Славянский базар". Кто из любимых артистов выступит на сцене

"Интер" начинает показывать "Славянский базар". Кто из любимых артистов выступит на сцене

Кира Молчанова
Интер, Концерт, Витебск, Славянский базар
Славянский базар. Фото: пресс-служба телеканала
Славянский базар. Фото: пресс-служба телеканала "Интер"

С 20 по 24 июля телеканал "Интер" собирается показывать фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске". Основные события музыкального праздника будут выходить в эфир в течение 5 дней в 22:00. Об этом сообщает пресс-служба телеканала, передают " Українськi Новини.

В этом году "Славянский базар" в 29-й раз пройдет в белорусском городе Витебск. Среди гостей музыкального праздника – звезды мировой величины: бельгийская певица Кейт Райан, исполнитель из Дании Томас Невергрин, грузинский певец Вахтанг Кикабидзе. Также на концертах фестиваля выступят такие известные артисты, как Таисия Повалий, Ирина Билык, Филипп Киркоров, Елена Ваенга, Лолита, Тина Кароль, Влад Сытник, Анна Семенович, Интарс Бусулис, Николай Гнатюк, Наталия Бучинская, группы Kazka, "Песняры" и многие другие.

Славянский базар. Фото: пресс-служба телеканала Славянский базар. Фото: пресс-служба телеканала "Интер"

Торжественное открытие "Славянского базара – 2020" пройдет под девизом "Я люблю тебя, жизнь". О жизни, которая должна продолжаться и обязана победить, будет музыкальный рассказ лучших артистов на языке любимых песен. Кстати, в этом году фестиваль пройдет исключительно в формате open-air: все концерты будут на открытых площадках.

Ирина Билык. Славянский базар. Фото: пресс-служба телеканала Ирина Билык. Славянский базар. Фото: пресс-служба телеканала "Интер"

Главным событием фестиваля традиционно станет Международный конкурс исполнителей эстрадной песни "Витебск-2020". В нем примут участие молодые таланты из 18 стран. Представлять Украину на вокальном конкурсе будет Элина Иващенко. "Участие в этом фестивале – это очень ответственно, – говорит певица. –  Ведь здесь я буду представлять не себя как артиста, а защищать честь Украины на международном конкурсе. У меня нет права на ошибку и лень. И я приложу все усилия, чтобы наша страна одержала победу. Тогда я стану самым счастливым человеком!"

Таисия Повалий. Фото: пресс-служба телеканала Таисия Повалий. Фото: пресс-служба телеканала "Интер"

Еще одно нововведение – финал вокального конкурса и торжественное закрытие фестиваля в этом году организаторы объединили в один концерт. Так что молодые исполнители будут выступать вместе с именитыми артистами. "Мы решили совместить выступления конкурсантов и звезд эстрады, – рассказывает директор фестиваля Глеб Лапицкий. – Ведь здорово, когда вместе с начинающими исполнителями выйдут на сцену их кумиры: Кейт Райан, Вахтанг Кикабидзе, Александр Рыбак, Лолита. Это будет своеобразным мастер-классом для молодых покорителей эстрадного Олимпа".

Элина Иващенко. Фото: пресс-служба телеканала Элина Иващенко. Фото: пресс-служба телеканала "Интер"

Какие звезды зажжет в этом году фестиваль? Сможет ли наша Элина Иващенко завоевать победу и привезти в Украину Гран-при вокального конкурса? Смотрите трансляции главных событий "Славянского базара – 2020" – с 20 по 24 июля в 22:00 только на "Интере". И болейте за нашу конкурсантку!

Фестивальную неделю на "Интере" в понедельник, 20 июля, в 22:00 открывает юбилейный концерт легендарной белорусской группы "Сябры". Чтобы поздравить музыкантов, на сцене Летнего амфитеатра в Витебске собралось много звезд эстрады.

Как сообщали Українські Новини, к 75-летию Победы телеканал "Интер" показывал большой праздничный концерт "Победа. Одна на всех".

Кроме того, на карантине "Интер" показывал лучшие поединки боксера Александра Уиска.

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