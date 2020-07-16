подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
16 июля 2020, четверг, 13:26 201
Силовые структуры 2020-07-16T14:00:02+03:00
Українські Новини
В СБУ запустили обновленную версию MISP-UA для противодействия киберугрозам

В СБУ запустили обновленную версию MISP-UA для противодействия киберугрозам

Валерия Драгомирова
СБУ, киберугроза, MISP-UA
Кибератака. Фото: pixabay
Кибератака. Фото: pixabay

Центр обеспечения кибербезопасности Службы безопасности Украины ввел в действие обновленную версию национальной платформы Malware Information Sharing Platform "Ukrainian Advantage" (MISP-UA) для эффективного противодействия киберугрозам и обмена данными в отношении рисков. 

Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ. 

MISP-UA — это платформа, которая в режиме реального времени обеспечивает обмен данными о киберрисках, атаках и инцидентах на объектах критической инфраструктуры, учреждениях и предприятиях, государственных электронных информационных ресурсах.

Благодаря своим функциям платформа позволяет укрепить состояние кибербезопасности разных секторов госуправления и экономики Украины. С ее помощью происходит государственно-частное взаимодействие для совместной защиты информационного и киберпространства государства в целом.

На платформе уже зарегистрировано более 300 пользователей, среди которых есть как государственные, так и частные предприятия. Они предоставляют сведения о признаках возможного поражения технологических и коммуникационных систем. С помощью платформы киберспециалисты СБУ могут предусматривать пути атак, потенциальные угрозы и инструменты нейтрализации для дальнейшего реагирования.

СБУ начала внедрять платформу MISP-UA в 2018 году, используя при этом опыт и лучшие практики стран ЕС и НАТО. Согласно результатам использования и полученному опыту, реализован ряд принципиальных обновлений, обеспечивающих соответствие платформы современным вызовам.

MISP-UA. Фото: СБУMISP-UA. Фото: СБУ



Как сообщали Українські Новини, во время карантина участились атаки российских хакеров на ведомства по противодействию коронавируса в Украине

Больше новостей о: СБУ киберугроза MISP-UA

Рада назначила главой НБУ Шевченко
С сегодняшнего дня Болгария разрешила авиаперелеты из Украины
Новости
Финотчеты партий появятся в открытом доступе в специальном Реестре, – НАПК 14:02
В 1 полугодии местные бюджеты увеличили доходы на 2,1% 14:01
Харьковчане за период карантина сократили задолженность за газ 13:58 Пресс-релиз
Бывший глава набсовета МГУ Больтц подал в суд на Минфин 13:50
В Киеве полицейские при поддержке бойцов КОРДа задержали похитителей бизнесмена Сергея Ткаченко, – Андрей Крищенко 13:44
больше новостей
В Днепропетровской области усилили карантин 13:10
Водоснабжение. Фото: pixabаy.cоm/Skitterphoto
В нескольких районах Киева отключат горячую воду: список адресов 13:00 Документ
Для украинцев открыта возможность провести отпуск в 25 странах. Куда можно полететь без самоизоляции 06:05
Акция протеста у завода Coca-Cola под Киевом. Фото: профсоюзная группа
Работники завода Coca-Cola под Киевом снова требовали повысить зарплату 18:14 Фото
Водительское удостоверение. Фото: vsim.ua
Пластиковое удостоверение водителя можно забрать в сервисных центрах МВД без очереди: как это сделать 11:46
больше новостей
К концу 21 века население Украины сократится до 17 миллионов, — исследование 19:10
Сегодня в Раде будут голосовать за законопроект, которым предлагается продолжить обучение в школах на русском 07:15
Для украинцев открыта возможность провести отпуск в 25 странах. Куда можно полететь без самоизоляции 06:05
Почки - 320 тысяч, печень - почти миллион: Кабмин утвердил цены на пересадку органов 23:53 Документ
Акция протеста у завода Coca-Cola под Киевом. Фото: профсоюзная группа
Работники завода Coca-Cola под Киевом снова требовали повысить зарплату 18:14 Фото
больше новостей
В Киеве после антирекорда снизилось количество новых случаев коронавируса
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok