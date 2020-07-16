В СБУ запустили обновленную версию MISP-UA для противодействия киберугрозам

Центр обеспечения кибербезопасности Службы безопасности Украины ввел в действие обновленную версию национальной платформы Malware Information Sharing Platform "Ukrainian Advantage" (MISP-UA) для эффективного противодействия киберугрозам и обмена данными в отношении рисков.

Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ.



MISP-UA — это платформа, которая в режиме реального времени обеспечивает обмен данными о киберрисках, атаках и инцидентах на объектах критической инфраструктуры, учреждениях и предприятиях, государственных электронных информационных ресурсах.

Благодаря своим функциям платформа позволяет укрепить состояние кибербезопасности разных секторов госуправления и экономики Украины. С ее помощью происходит государственно-частное взаимодействие для совместной защиты информационного и киберпространства государства в целом.

На платформе уже зарегистрировано более 300 пользователей, среди которых есть как государственные, так и частные предприятия. Они предоставляют сведения о признаках возможного поражения технологических и коммуникационных систем. С помощью платформы киберспециалисты СБУ могут предусматривать пути атак, потенциальные угрозы и инструменты нейтрализации для дальнейшего реагирования.



СБУ начала внедрять платформу MISP-UA в 2018 году, используя при этом опыт и лучшие практики стран ЕС и НАТО. Согласно результатам использования и полученному опыту, реализован ряд принципиальных обновлений, обеспечивающих соответствие платформы современным вызовам.

MISP-UA. Фото: СБУ





Как сообщали Українські Новини, во время карантина участились атаки российских хакеров на ведомства по противодействию коронавируса в Украине